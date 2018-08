Der gebürtige Zwiefalter Richard Jung nimmt am Deca Ultratriathlon continuous in der Schweiz teil. Die Teilnehmer schwimmen zuerst 38 Kilometer, fahren anschließend 1800 Kilometer auf dem Rad und müssen dann noch 422 Kilometer laufen, denn alle Distanzen werden an einem Stück absolviert. Die Schwimm- und Radstrecken hat der Ausnahmeathlet bereits hinter sich. Nun befindet er sich auf der Laufstrecke, dem Ziel entgegen. und führt das Feld an.

Die Teilnehmer kommen von überall her. Aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich – auch ein Kanadier ist unter den Triathleten, die nach Buchs in der Schweiz gereist sind, um sich der sportlichen Höchstleitung zu stellen. Die Teilnehmer haben am 15. August mit dem Schwimmen begonnen und müssen in 345 Stunden (14,4 Tagen) die Distanz von 2260 Kilometern (zehn Ultratriathlons à je 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer laufen) absolvieren.

Wie bei Ultrawettkämpfen üblich, werden die drei Disziplinen Schwimmen, Rad und Laufen auf eher kurzen Rundstrecken durchgeführt. Geschwommen wird im 50-Meter-Becken des Freibads Buchs, die Radstrecke führt über neun Kilometer dem Rheindamm entlang und die Laufstrecke in einer 1,25-Kilometer-Schlaufe durch den Wald rund um das Schwimmbad-Gelände.

Die 38 Kilometer im Schwimmbad hat Richard Jung in einer Zeit von 16:39:32 Stunden absolviert. Als Achter stieg er aus dem Wasser, um sich dann aufs Rad zu setzen und 1800 Kilometer herunterzuspulen. Das war der Ausnahme-Athlet in seinem Element, radelte allen davon und setzte sich an die Spitze. Nach 86:23:13 Stunden stieg er aus dem Sattel, um sich auf die Laufstrecke zu machen. 422 Kilometer waren es da noch bis ins Ziel. Insgesamt muss er 338 Runden laufen. Am Mittwochabend um 17 Uhr hatte Jung noch 100 Runden vor sich und führte das Feld immer noch an. Zu der Zeit lag sein Verfolger 45 Runden hinter ihm.