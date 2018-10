Auf dem Prälatenweg unterwegs

29 Wanderer haben Peter Weckenmann auf seiner Tour auf dem Prälatenweg von Zwiefalten bis nach Mochental begleitet. Eine ganze Reihe von Wanderern aus dem Umland wollten den Streckenverlauf kennenlernen, sogar eine interessierte Wanderin aus Wangen im Allgäu folgte den Spuren. So steht es auch geschrieben in alten Schriften: „Auf diesen Spuren wanderten schon die Zwiefalter Äbte mir ihrem Hofstaat zur Sommerresidenz nach Mochental.“

Vom Rental in Zwiefalten aus machten sich die Wanderer auf den Weg in Richtung Bühlhof, zum Teil auf schmalen Wegen und über Treppen. Von der Höhe des Bühlhofs aus ging der Blick zurück auf den Galgenberg. Hier wurden früher die Urteile vollstreckt. Der alte Prälatenweg ist in weiten Bereich als solcher ausgeschildert, zum Teil mit sehr alten und historischen Schildern. Dieser Weg wurde auch als Heerstraße oder Königsstraße bekannt.

Durch den Wald der Holzgerechtigkeit im Gewand „Brand“ führte ein schöner Weg parallel zur Teerstraße in den Emerberg hinein. Der frühere Waldbesitzer Turn und Taxis hat diesen Waldteil vor ungefähr 30 Jahren an das Kloster Liebenau verkauft. Im Gewand „Robbenhalde“ liegt eine ehemalige Wacholderheide in Richtung Oberwilzingen.

Auf dem Weg nach Unterwilzingen wurden weitere auffallend wegweisende Schilder über den Prälatenweg entdeckt. Auf einigen eingewachsenen Sitzbänken wurde an einem romantischen Waldteil Rast eingelegt. Über den Weg zur Laufenmühle erreichten die Wanderer die Biosphären-Informationsstelle.

Erst einen Tag nach der Wanderung erfuhr Peter Weckenmann nach einer Schilderungen von Woldemar Mammel sen. – vom Biolandhof der Familie Mammel, Lauterach – dass dort ein geheimnisvoller Pimpernussstrauch vorkommt: Seit mindestens 150 Jahren ist der Strauch bekannt. Eigentlich steht der Strauch nicht an einem optimalen Standort und ist trotzdem immer weiter gewachsen.

Die Geschichte dazu: Aus den Samen der Pimpernuss wurden früher die Rosenkranz-Gebetsketten hergestellt. Vermutlich hat ein Mönch oder Abt vor vielen 100 Jahren einst seine Rosenkranz-Gebetskette an der Stelle verloren und nicht mehr gefunden. Die Samen hatten ausgetrieben und ergaben einen wundersamen Strauch, der Jahr um Jahr neue Samen abgab.

Durch einen sehr verwachsenen Wald ging der Weg weiter ein Stück durch das Wolfstal bis zum „Sauberg“. Von dort aus war auch bald das Schloss Mochental mit seinen 365 Fenstern zu bewundern. 1192 schenkte Graf Ullrich von Berg die damalige Burg mit Berg und Kapelle dem Kloster Zwiefalten. 1730 wurde das Hauptgebäude bei einem Brand zerstört. In den folgenden drei Jahren entstand das jetzige Schloss und diente zeitweise als Sommersitz der Äbte. Die heutige Galerie und das Besenmuseum waren einst eine Probstei des Klosters Zwiefalten. (Probstei = Verwaltungsstelle des Klosters mit einem Probst als Vorsteher). Besondere Bedeutung bekam Mochental am Ende der Zwiefalter Klosterzeit. Der letzte Zwiefalter Abt Gregor Weinemer verbrachte sein letzten Lebensjahre (1803 bis 1816) auf Befehl der württembergischen Regierung in Mochental.

In Mochental endete eine hochinteressante Wanderung, voller tiefer Eindrücke und mit netten Gesprächen bei wundervollem Wetter. Peter Weckenmann: „Wir waren uns einig, dass dieser Wanderweg nicht in Vergessenheit geraten darf – bei diesem historischen Hintergrund und mit Premiumcharakter.“ Bei der Gauvertreter-Versammlung wird der Wunsch vorgebracht, die Beschilderung zu erneuern und auf dem nicht markierten Stück durch den Wald vom Kloster Liebenau neu zu beantragen.