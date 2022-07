Anhänger schlingert, Lkw kippt um

Ein Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf der B312 umgekippt. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem mit Leergut beladenen Sattelschlepper durch Huldstetten in Fahrtrichtung Tigerfeld. Nach Angaben der Polizei geriet der Anhänger des Lkws kurz vor dem Ortsende aus bisher unbekannter Ursache ins Schlingern, kippte um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe errichtete die Feuerwehr mit Bindemitteln eine Sperre, um zu verhindern, dass diese ins Erdreich sickern. Teile des Erdreichs mussten dennoch abgetragen werden. Zur Bergung des Lkw kamen Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens, die den Lkw aufrichteten und anschließend abschleppten. Die Ladung des Lkws wurde zuvor umgeladen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei insgesamt rund 100 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B312 zwischen Tigerfeld und Huldstetten bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein.