Anbau alternativer Kulturen ist Thema beim Feldtag am 7. Juli in Hohenstein

Die Bio-Musterregion und die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb veranstalten am Donnerstag, 7. Juli, von 14 bis 17 Uhr einen Feldtag zum Thema „Anbau alternativer Kulturen“. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz zwischen Hohenstein und Eglingen in Richtung Ödenwaldstetten. Dieser befindet sich etwa 650 Meter nach dem Ortsausgang Hohenstein auf der linken Seite. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist laut Ankündigung nicht erforderlich.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich Vorort am Acker über Erfahrungen und neuere Erkenntnisse zum Anbau von alternativen Kulturen informieren. Daneben wird aufgezeigt, dass die Biodiversität unter anderem über den Anbau solcher Kulturen und weiteren Anbaumaßnahmen gefördert werden kann. Die Veranstaltung thematisiert darüber hinaus, welche Absatz- und Vermarktungsoptionen es gibt. Referenten sind Wendelin Heilig und Rainer Oppermann.