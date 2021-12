An Weihnachten: Kinder- und Familienimpftag

Die Adventsimpfung am 19. Dezember in Zwiefalten war ein voller Erfolg und so konnten auch mit Unterstützung des DRK an dem Tag 252 Impfdosen verabreicht werden, darunter allein 16 Erstimpfungen. Nach dieser erfolgreichen Sonderaktion hat die Gemeinde Zwiefalten die Chance ergriffen, neben den wöchentlichen Impfangeboten des Landkreises Reutlingen (jeweils mittwochs und freitags in der Rentalhalle) zusätzlich an Weihnachten einen „Kinder- und Familienimpftag“ für Kinder ab fünf Jahren anzubieten.

Die Impfung findet am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, von 9 bis 16 Uhr in der Rentalhalle, Mauerstraße 1, in Zwiefalten statt. Für Kinder wird der Impfstoff von Biontech eingesetzt und bei den Erwachsenen vorrangig Moderna. Es finden Erst- und Zweitimpfungen statt und auch wieder Boosterimpfungen. Auch Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren können sich nach aktueller Empfehlung der Stiko (Ständige Impfkommission) mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Eine ärztliche Aufklärung findet vor Ort statt. Zur Impfung sind mitzubringen: gültiges Ausweisdokument, Impfpass, Krankenversicherungskarte.