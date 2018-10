An der Kletterwand zeigt sich die Diagnose

Klettern kann viel bewirken. Im ZfP Südwürttemberg ist diese Erkenntnis nicht neu. Seit zehn Jahren ist die Sportart nun fester Bestandteil der Sport- und Bewegungstherapie am Standort Zwiefalten. Anlässlich dieses Jubiläums zogen Ulrich Dautel und Professor Dr. Gerhard Längle in einem feierlichen Rahmen Bilanz. Außerdem demonstrierte die Betriebssportgruppe die Benutzung der Kletterwand in der Rentalhalle.

Zur Eröffnung im Jahr 2008 seien Kletterwände in der Psychiatrie selten gewesen, so Längle, Regionaldirektor Alb-Neckar, in seiner Einführungsrede. Heute, zehn Jahre später, sei das Klettern nicht mehr aus der Sport- und Bewegungstherapie in Zwiefalten wegzudenken. Die Beobachtungen der Therapeuten rechtfertigen dies: Durch das Klettern werden sowohl motorische Fähigkeiten gefördert als auch zahlreiche positive Effekte auf emotionaler, kognitiver und psychosozialer Ebene herbeigeführt. „Die Kletterwand liegt der Klinikleitung am Herzen“, so Längle.

Nicht nur die Führungsebene, sondern auch die Mitarbeiter schätzen die insgesamt 77 Quadratmeter Kletterfläche. Wöchentlich treffen sie sich zum Betriebssport, im Sommer werden die in der Halle erworbenen Fähigkeiten draußen am Fels erprobt. Und auch überregional ist das ZfP durch das therapeutische Klettern bekannt, deutschlandweit berichten die Sport- und Bewegungstherapeuten bei Tagungen und Konferenzen über die Erkenntnisse. In eigenen Vorträgen zitiere er gerne einen der Therapeuten mit der Aussage: „Ich seh’ an der Wand, welche Diagnostik jemand hat“, erzählte Längle.

„Ohne euch wäre das gar nicht denkbar“, gab Dautel, Leiter der Sport- und Bewegungstherapie, zurück an Längle und Dr. Manfred Schneck, die damaligen Entscheidungsträger. In einem Fachvortrag erläuterte er die Prinzipien und Wirkungen der Therapie. Mit praktischen Vorführungen der Betriebssportgruppe wurden Übungen und Sicherungsmaßnahmen veranschaulicht. „Wir sind immer topaktuell, was die Sicherheit angeht“, betonte er im Hinblick auf jährliche Wartungen der Wand, regelmäßige Überprüfungen der Ausrüstung sowie Fortbildungen durch Supervisor Roland Kraska vom DAV. Null Unfälle seien das Resultat.

Unfallfrei blieben bei der Jubiläumsfeier auch die Testkletterer, welche die Gelegenheit nutzten und sich an den insgesamt 498 Klettergriffen auf zehn farblich markierten Routen an die Wand wagten. Dass elf Meter Höhe auch Angst machen können, war weder bei ihnen, noch bei Dautel spürbar. Dieser führte nämlich neben einer Fallübung auch eine zur Live-Musik passenden Kletterübung vor. Gezeigt wurde außerdem eine Bilder-Show. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Kletterfortbildung „Therapeutisches Klettern in der Psychiatrie, Sucht und Psychosomatik“ statt.