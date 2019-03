Wimsen (sz) - In der Wimsener Mühle beginnt die Konzertsaison am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr mit Amanda Rheaume und der Band Roots-Rock. Die Kandierin mit indianischen Wurzeln ist längst zu einem herausragenden Act in der Roots-Rock-Szene geworden. Mit ihrer prägnanten rauen Stimme, die an Joan Baez oder Joni Mitchell erinnert, zaubert sie mit ihrer virtuosen Begleitband einzigartige Melodien und Arrangements, die sofort ins Ohr gehen. Amanda Rheaume wurde mit Auszeichnungen geradezu überhäuft, so auch mit dem renommierten Canadian Folk Music Award.Traditionelle Countryklängen verbinden sich hier mit Americana und Folk zu einer schlüssigen Melange.