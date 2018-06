Am Sonntag gibt’s Einblicke in verschiedenen Gärten

Auch in diesem Jahr öffnen sich wieder die Gartentüren von vier Albgärten. In einer als immer hektischer empfundenen Zeit bietet der Garten und die Beschäftigung mit Pflanzen für viele Menschen die Möglichkeit des Rückzugs und der Ruhe. Gartenfreunde sind eingeladen sich am Sonntag, 24. Juni, von 10 bis 18 Uhr, Inspirationen zu holen, interessante Gespräche zu führen und unterschiedliche Gartenkonzepte zu entdecken oder sich auch nur in schöner Umgebung zu entspannen.

Aufgrund des sehr warmen Frühjahres präsentieren sich die Gärten in diesem Jahr in einem etwas anderen Bild. Die meisten Rosen sind schon verblüht, nun zeigt es sich, was danach kommt. Diese Gärten sind am Sonntag geöffnet: Monika Renner in 88529 Zwiefalten-Baach, Riedlinger Straße 42; Marianne Gekeler in 72587 Böhringen, Molkereiweg 5; Elsbeth Mayer in 72574 Bad Urach-Wittlingen, Amselweg 6; Cornelia Schmid in 72582 Grabenstetten, Christoph-Hauffstraße 10. Anlässlich der offenen Albgärten hat die Dekoscheune Judys Home & Garden in Hengen, Böhringerstraße 20 die Tore geöffnet.