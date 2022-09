Alligators of Swing spielen in der Wimsener Mühle

Das Trio Alligators of Swing gibt am Freitag, 30. September, 20 Uhr, ein Konzert in der Wimsener Mühle. Die Band verbindet die Leichtigkeit des Swings mit dem tiefen Gefühl des Blues und der Kraft des Boogie. Saxofonist und Sänger Stefan Scholz bringt mit dem Klang und seiner virtuosen, oft bluesigen Stimme Lebensfreude, Melancholie oder Traurigkeit zum Ausdruck. Der perlende Anschlag von Christian Jung mit seinen jazzigen Voicings erinnern an Nat King Coles eleganten Klavierstil; Jung schloss am Nürnberger Meistersinger-Konservatorium in klassischem Klavier ab und studierte Jazz bei Chris Beier. Dieter Schreiber am Kontrabass garantiert den rhythmischen und harmonischen Zusammenhalt der Combo. Die Songs versprühen den Charme eines Ray Charles und den feinen Witz von Louis Jordan, auch in den oft skurrilen und ironischen Texten. Die Kompositionen aus den 1940er- und 1950er-Jahren sowie eigene Stücke wurden von den Alligatoren auf die Triobesetzung zugeschnitten.