Alexandra Hepp wird vereidigt

Alexandra Hepp wird in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 9. Dezember, als Bürgermeisterin der Gemeinde Zwiefalten vereidigt und verpflichtet. Beginn ist um 19 Uhr in der Rentalhalle in Zwiefalten. Die Tagesordnung: Stellungnahme zu Bauanträgen, unter anderem zum Neubau eines barrierefreien Mehrfamilienwohnhauses mit neun Wohneinheiten und Mehrfachgaragen im Erdgeschoss, Beda-Sommerberger-Straße 1 in Zwiefalten; Vereidigung und Verpflichtung der neu gewählten Bürgermeisterin Alexandra Hepp mit Vereidigung und Verpflichtung, Grußworten und Ansprache von Bürgermeisterin Alexandra Hepp.