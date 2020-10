Alexandra Hepp wird mit 69,1 Prozent Bürgermeisterin in Zwiefalten

Wunderschön leuchtet die Biberacher Innenstadt am Freitagabend in vielen Farben. Einige Häuser überraschen die Besucher mit kunstvollen Illuminationen. Bei lauen Temperaturen kommen Hunderte Besucher in die Innenstadt. Die Einzelhändler locken mit hell erleuchteten Schaufenstern in ihre Läden, viele haben draußen ihre Ständer aufgebaut und freuen sich auf ihre Kunden. „Mit so vielen Menschen hätte ich nicht gerechnet“, sagt Friedrich Kolesch, stellvertretender Vorsitzender der Biberacher Werbegemeinschaft.