Seit 1879 versorgt die Zwiefalter Aachgruppe mit dem Zweckverband Albwasserversorgung VII vom Wasserwerk Zwiefalten aus 13 Orte der umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser. Unter dem Verbandsvorsitzenden Reinhold Teufel fassten die 20 Verbandsvertreter in der Versammlung in Wilslingen wichtige Beschlüsse für das neue Wirtschaftsjahr.

Dem Bericht des Wassermeisters ist zu entnehmen, dass der durchschnittliche Tagesverbrauch im Jahr 2015 bei 720 Kubikmeter je Tag liegt. Die Wasserabgabe ist jährlich rückläufig. Dies liegt an den zurückgehenden Einwohnerzahlen, spürbar sparsameren Haushaltsgeräten und immer weiter zurückgehende landwirtschaftliche Betriebe.

Bei zwölf im Jahr 2015 routinemäßig vorgenommenen mikrobiologischen Untersuchungen nach der Trinkwassserverordnung ergaben sich in keinem Fall auffällige Werte. Mit einer ermittelten Gesamthärte von 3,22 mmol/l ist das Wasser im Härtebereich „hart“ einzustufen. In hygienisch-chemischer Hinsicht waren alle Wasserproben einwandfrei. Ammonium, Nitrit und Phosphat konnten nicht oder nur in geringen Konzentrationen festgestellt werden. Die Prüfberichte können unter „www.Alb-7.de/Aktuelles“ eingesehen werden. Dort wird unter einem Unterpunkt „Störungen“ auch auf eventuelle Störfälle oder kurzfristige Informationen der Wasserversorgung hingewiesen. Eine Reihe von Störfällen und Reparaturarbeiten wurden in der Versammlung besprochen. Zum Schutz vor eindringenden Bibern wurde in der Kesselbachquelle ein Schutzzaun 2,5 Meter tief eingegraben. Die Maßnahme funktioniert soweit gut.

Die Zustimmung zum Jahresabschluss 2014 und zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 erfolgten jeweils einstimmig. Weil alle Unterhaltungsmaßnahmen und auch Aufwendungen zur Versorgungssicherheit keine Förderung des Landes erhalten, entstehen mit 1,44 Euro je Kubikmeter Trinkwasser relativ hohe Kosten. Erfreulich ist, dass keine besonderen Maßnahmen angefallen sind und Kredite für Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich erst wieder ab 2015 notwendig werden. Eine routinemäßige Überprüfung der Stimmverhältnisse in der Verbandsversammlung ergab gewisse Veränderungen in den Stimmenzahlen, aber nicht in den Zahlen der örtlichen Vertretern. Als Mitteilung aus einer vorausgegangenen Sitzung wurde bekannt gegeben, dass die Firma Keimer Tigerfeld ab sofort die Urlaubs- und Krankheitsvertretung für den Wassermeister übernimmt.

In der Versammlung war zu erfahren, dass mit dem Quellwasser der Kesselbachquelle und dem Wasser der Friedrichshöhle über zwei Kaplanturbinen mit nachgeschalteten Generatoren Strom erzeugt wird. Leider war der Wasserstand in mehreren Monaten bedingt durch anhaltende Trockenheit nicht ganz optimal. Und doch konnten bis zum November 2015 immerhin 125548 KWh Energie erzeugt werden.

Die Albwassergruppe VII versorgt über ein 43 Kilometer langes Leitungsnetz vom Wasserwerk Zwiefalten aus über insgesamt sieben Hochbehälter die Bürger mit jährlich rund 270000 Kubikmeter Trinkwasser. Die beteiligten Orte liegen in den Landkreisen Reutlingen, Sigmaringen und Biberach. Beteiligt sind Teile der Gemeinde Pfronstetten (Aichstetten, Geisingen, Huldstetten, Pfronstetten und Tigerfeld), die Gemeinde Langenenslingen (mit Dürrenwaldstetten und Ittenhausen) Zwiefalten (mit Gauingen, Hochberg und Zwiefalten). Dazu gehören auch die Städte Gammertingen (mit Kettenacker), Hettingen (mit Pistre) und Trochtelfingen (mit Wilsingen). Das Wasserwerk ist in Zwiefalten, Wassermeister ist Julian Jedrysiak, Verbandsvorsitzender ist Reinhold Teufel, Bürgermeister in Pfronstetten. (th)