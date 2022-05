Der Albverein Zwiefalten bietet am Sonntag, 15. Mai, eine Ortsteilwanderung nach Sonderbuch an. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz Rentalhalle in Zwiefalten.

Der gut begehbare Weg führt die Gruppe über Loretto, die Lourdes-Grotte nach Sonderbuch. Anschließend gibt es eine Führung durch den Ort mit Abschluss auf dem Grillplatz am Pfingstberg. Würste und Getränke sind vor Ort.