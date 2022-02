Albverein wandert im winterlichen Hayingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weil die Winterwanderwege in Albstadt in der vergangenen Woche stark vereist waren, trafen sich die Zwiefalter Winterwanderer bei herrlichem Wetter zu einer Überraschungswanderung am Rentalparkplatz in Zwiefalten. Dort starteten 23 Wanderer und 4 Hunde zur Wanderung im winterlichen Hayingen. Über das immer wieder schöne Digelfeld führte der Weg in Richtung Segelflugplatz. In der wärmenden Sonne ging die circa 6,5 Kilometer lange Tour im großen Bogen um den Segelflugplatz herum. Auf unbekannten Wegen ging es dann über Wald und Feld durch das Digelfeld zurück zum Ausgangspunkt. Dort gab es dann tatsächlich eine Überraschung: Glühwein und Kranzbrot. Den Abschluss genossen die Wanderer dann noch in der Albhütte Zwiefalten. Die Tour hatte den Wanderern gefallen, deshalb fragten die eifrigen Wanderer mehrfach neugierig bereits nach der nächsten Tour.