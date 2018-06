Albverein wandert auf der Ostalb

Die Zwiefalter Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins war auf einer Rundwanderung auf der Ostalb. Steinheim am Albuch mit seinem bekannten Meteoritenkrater und dem naheliegenden Wental ließ einiges erwarten. Bereits zur Einführung am Parkplatz Hirschfelsen gab es vom Wanderführer Georg Treß Informationen zur Entstehung des Steinheimer Beckens und den geologischen und botanischen Besonderheiten. Auf dem etwa 15 Kilometer langen Rundweg, der meist durch bewaldetes Gebiet und eine typische Alblandschaft führte, erreichten die Teilnehmer nach der Hälfte des Weges das „Felsenmeer“. In diesem von einzigartigen Felsgruppen beherrschten Gebiet mit mehreren Grillplätzen wurde eine Rast eingelegt. Beim Rundgang durch das „Felsenlabyrinth“, wie auch auf dem anschließenden Rückweg durch das Wental mit seinen bizarren Felsformationen waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt, irgendein Wesen aus der Tier- oder Menschenwelt an den vielfältigen Dolomitfelsen zu entdecken.