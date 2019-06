Akkordeon-Orchester gastiert im ZfP

Bereits zum 19. Mal laden die Kulturinitiative des ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten und das Akkordeon-Orchester Riedlingen alle Musikbegeisterte zu einem Konzert in Zwiefalten ein. Das findet am Montag, 3. Juni, im Casino des ZfP statt. Beginn ist um 19 Uhr. Zuerst heißt das Jugendorchester unter der Leitung von Cornelia Dick die Besucher herzlich willkommen, anschließend unterhält Sie das Hauptorchester des Akkordeon-Orchesters Riedlingen mit einem bunt gemischten Musikprogramm aus Pop, Rock und Musical.