Abschlussklassen der Münsterschule Zwiefalten feiern

Strahlende Gesichter in der festlich geschmückten Rentalhalle kündigten die Abschlussfeier des Entlassungsjahres 2022 an. Marie Frankenhauser und Eva Kloker begrüßten als Moderatorenteam die Besucher nach dem feierlichen Einzug der Abschlussklassen. 10 Schülerinnen und Schüler in der Klasse R9b und 28 Schülerinnen und Schüler in der Klasse R10 haben die Schulzeit erfolgreich abgeschlossen und starten in einen neuen Wegabschnitt.

„Die Münsterschule hat den Schüler*innen Offenheit und Vertrautheit geboten“, erklärte Rektor Manuel Kiner. Er gratulierte den Schulabgängern und wünschte ihnen Glück und Zufriedenheit auf dem weiteren Lebensweg. 24 Schülerinnen und Schüler werden eine weiterführende Schule besuchen, 11 treten eine berufliche Ausbildung an und drei beginnen einen Freiwilliges Soziales Jahr. Das Schulorchester unter Leitung von Florian Söll spielte flott auf zur Feier.

In einem Grußwort gratulierte Bürgermeisterin Alexandra Hepp den Schülerinnen und Schülern und beglückwünschte sie zu der „reifen Leistung“. „Ab jetzt wird sich ihr ganzes Leben ändern - alles wird neu - alles wird anders“, sprach sie zu den Schülern und verwies auf die vielen Möglichkeiten und den guten Markt. Sie empfahl den Schülern „schätzt Freundschaften!“. Der Dank der Bürgermeisterin ging auch an die Lehrer*innen an der renommierten Münsterschule für das persönliche Engagement.

Gleich zu Beginn überreichte der Verbindungslehrer Martin Hopf einen SMV-Sonderpreis an die Schülersprecher Marie Frankenhauser und Moritz Heinzler für ihr außerordentliches Engagement für Schule und Mitschüler. Hopf dankte den Schulsprechern, die das Schulleben mitgestaltet haben, auch für die kooperative Unterstützung.

Preise der Klassen R9b/ R10: Yannik Göhring, Eva Kloker, Pius Betz, Marie Frankenhauser, Hannah Geiselhart, Luis Geiselhart, Carina Jaudas, Tamina Joachim, Anna Locher, Leticia Schäfer, Jule Schmidt, Jonas Schmucker, Robin Siefert und Yara-Linn Ullrich.

Belobigungen der Klasse R10: Emily Fuchsloch, Alexander Engelhart und Sophie Bausch.

Mit einer speziellen Einlaufmusik und angekündigt durch Fotos marschierten dann die Schülerinnen und Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen ein und bekamen unter dem Beifall der Besucher ihre Zeugnisse und Unterlagen von den Klassenlehrerinnen Monika Baumeister, Olga Hofmann und Rektor Manuel Kiner.