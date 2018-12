Abschlussball mit Disco-Fox und Wiener Walzer

In nur drei Monaten hatten die Schülerinnen und Schüler der Klassen H9, R8a und R8b, R9 und R10 die gesamten Lerneinheiten der klassischen Tänze einstudiert, betonte Tanzlehrer Helmut Seßler vor einem großen Publikum am Freitagabend in der Rentalhalle: „Sie haben es gut gelernt!“ Das konnten sie beim traditionellen Abschluss, dem Tanzkränzle, nun beweisen.

Vor dem Abschlussball habe er sich, so der Inhaber der Tanzschule Seßler in Bad Saulgau, ein wenig im Internet schlau gemacht, wie man heute woanders mit solchen Kursen umgehe: „Da gibt es durchaus kritische Fragen.“ Beispielsweise berichtet ein Junge in einem Portal, dass ihn seine Mutter zum Tanzkurs zwinge. Es tauche aber auch die Eltern-Frage auf, ob denn so ein Tanzkurs heutzutage noch wichtig sei. Seßler beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“, und in der Tat merkt man den Schülern an, dass sie keinesfalls zu diesem Tanzkurs gezwungen wurden, sondern selbst begeistert und engagiert bei der Sache sind.

Unter der Führung ihrer Koordinationslehrerinnen Monika Baumeister und Marina Stumm ist auch bereits der Auftakt des Abends – eine Polonaise – mit den festlich gekleideten jungen Leuten ein Augenschmaus, bevor sie mit einem klassischen Wiener Walzer den ersten Programmpunkt souverän bestreiten. Und weiter geht es im Takt mit Diskofox und Chachacha, dass nur so die Beine mit der Musik mitfliegen.

Für die Musik sorgt die Tanzband „Fairwind“, die nicht nur für Tanzschulen, sondern auch auf Hochzeiten und Gala-Empfängen aufspielt. „Fairwind ist die Band meines Vertrauens“, kommentiert denn auch Helmut Seßler die bewährte Musikgruppe, die sich aus der Sängerin Martina Elsässer, dem Gitarristen Rüdiger Lohmann und dem Keyboarder Helmut Emlich zusammensetzt.

So zieht Martina Elsässer mit ihrer ausdrucksstarken Stimme gleich anfangs mit „It started with an Kiss“ von Hot Chocolate den Saal in ihren Bann, dass die Tanzfläche nur so bebt. Ein umwerfender Hit aus dem über zweihundert Stücke umfassenden Repertoire der Band folgt dem anderen, wie „It never rains in Southern California“ und „Country Roads“, und inzwischen bewegen sich längst nicht nur die Tanzschüler auf dem Parkett, sondern auch Eltern und Lehrer und alle die, die diesen Abend miterleben wollen.

Etliche klassische Tänze wie Walzer, Chacha, Jive, Rumba, Foxtrott, Discofox und der Wiener Walzer haben die Schüler gelernt. Elf Unterrichtseinheiten wurden in diesem Kurs absolviert und geübt habe man ein Mal pro Woche in der alten Turnhalle, so der Tanzlehrer, der in seiner Tanzschule mit seiner Frau Beate bereits in der 3. Generation Gesellschaftstanz und Tanzsport vermittelt und in Bad Saulgau eigene Räumlichkeiten hat. Dass die Schülerinnen und Schüler von diesem reichen Erfahrungsschatz profitieren, merkt man ihnen an diesem Abend an.

Organisiert von den Koordinationslehrerinnen soll der Erlös des Abschlussballs dem geplanten Schullandheim-Aufenthalt im nächsten Jahr zugute kommen.