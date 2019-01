90 Jahre und kein bisschen müde

Die Wurzeln der Zwiefalter Narren reichen bis in das Jahr 1929 zurück. Die Historie der Fasnet steht im engen Zusammenhang mit der Geschichte des ehemaligen Klosters. Die beiden Hauptfiguren der Zwiefalter Fasnet – der „Klosterrälle“ und der „Zwiefalter Hansel – finden in der klösterlichen Literatur erste Erwähnung. Das 90-jährige Jubiläum wird am 16. und 17. Februar groß gefeiert – mit Narrenparty, Narrenbaum stellen ud einem großen Umzug am Sonntag.

Dem jahrhundertelangen, losen Fasnetstreiben im Klosterort wurde am 15. März 1929 mit der Gründung eines Narrenvereins eine Struktur gegeben. Statt des bisherigen Komitees wurden ein Vorstand und ein Aktionsausschuss gewählt, ein Gründungsprotokoll liegt vor und auch ein Einladungsplakat für die „Zwiefalter Fastnacht 1929“ ist noch vorhanden. In den Aufzeichnungen ist ein „Klosterrälling“ (Gipsfigur) erwähnt und schon bald setzte sich der Narrenruf „Rälle - hui“ durch. 1935 trat zum ersten Mal ein „dicker Mann“ an der Zwiefalter Fasnet auf. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war Zwiefalten für die gesamte Zwiefalter Alb der Anziehungspunkt an der Fasnet mit seinem weithin bekannten Umzug am Fasnetsdienstag.

Der erste Umzug nach Kriegsende fand 1949 statt. Bereits 1950 wurde wieder eine Kinderfasnet durchgeführt. Seit 1950 führt der Schäfer Cölle die Schar der Kindernarren an der Fasnet an. Die Notwendigkeit die örtliche Fasnet sowie das Brauchtum in Form eines organisierten und eingetragenen Vereins pflegen zu können, führte im Jahr 1960 zur Gründung der Narrenzunft Rälle.

Seit 1961 gibt es den Zunftball als Ball-Saalveranstaltung mit Programm. Seit 1968 wird der Fasnets-Jux-Markt am Fasnetsmontag und seit 1974 die Bruddelsupp am Fasnetsdienstag abgehalten. Seit damals legt die Narrenzunft Zwiefalten einen Schwerpunkt auf die Hausfasnet, die vom Glombigen Donnerstag bis Fasnetsdienstag ein strammes Programm für ihre Narren organisiert.

Die Narrenzunft „Rälle“ ist Gründungsmitglied der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) und hat aktuell etwa 600 Mitglieder. Seit Gründung der VFON 1969 durfte die Narrenzunft Zwiefalten 1973, 1986, 1999 und 2009 die Ringtreffen der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte ausrichten. Das Ringtreffen 2009 war zugleich das 40-jährige Jubiläumstreffen der VFON. Darüber hinaus veranstaltete die Narrenzunft zahlreiche Freundschaftstreffen.

Ab 1960 orientierte sich die Zwiefalter Fasnet an den Schwerpunkten der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Heinz Hummel war Zunftmeister von 1960 bis 1984, zu diesem Zeitpunkt war Franz Hermanutz Säckelmeister. Ab 1984 bis 2015 wirkte Franz Hermanutz als Zunftmeister. Seit diesem Zeitpunkt ist Jochen Fundel als Zunftmeister tätig.

Programm des Jubiläumstreffens

Am Samstag, 16. Februar, um 17 Uhr findet ein Gottesdienst für Narren im Kapitelsaal des Zwiefalter Münsters statt. Um 18 Uhr wird nach einem kleinen Umzug vor dem Peterstor der Narrenbaum gestellt. Im Anschluss daran sind alle Teilnehmer zu einem närrischen Abend ins Bräuhaus eingeladen. Für die jungen und junggebliebenen Narren wird die „Lange Fasnets-Party-Nacht“ in der Rentalhalle gefeiert.

Am Sonntag, 17. Februar, wird um 9.30 Uhr ein Zunftmeister-Empfang im Haus-Adolph-Kolping abgehalten. Um 14.00 Uhr beginnt der Große Narrensprung mit 39 Narrenzünften aus VFON und umliegenden Ortschaften mit etwa 3500 Narren rund um die Klostermauer