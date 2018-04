74 560 Euro aus dem ELR-Programm

Bürgermeister Matthias Henne hat in der Gemeinderatssitzung in Zwiefalten über zwei erfolgreiche Förderanträge berichtet. Die Gemeinde erhält zum Abbruch des Gebäudes in der Beda-Sommerberger-Straße 1 eine Förderung über 24 560 Euro. Ein privater Antragsteller bekommt für den Umbau und die Umnutzung eines Gebäudes in einem Teilort 50 000 Euro Fördermittel aus dem Programm zur Entwicklung des Ländlichen Raumes. Aus den Reihen des Gemeinderats wurde darauf hingewiesen, dass die Förderung inzwischen auch ohne Dorfentwicklung möglich und für Leerstände und bei Umnutzungen möglich sei. Informationen und Beratungen können im Rathaus Zwiefalten angefragt werden.