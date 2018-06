69 Raser und 22 beanstandete Motorräder

Am vergangenen Sonntag haben Polizisten des Präsidiums Reutlingen beim Gewerbegebiet Gürst in Gauingen kontrolliert. Dabei standen Motorradfahrer im Fokus, aber auch Raser gingen der Polizei ins Netz. 69 Auto- und Motorradfahrer erhalten wegen überhöhter Geschwindigkeit Strafzettel und Punkte oder müssen mit Fahrverboten rechnen. Auch zwei Motorradfahrer mussten ihre Maschine wegen technischer Mängel stehen lassen.

Mit 15 Beamten war die Polizei am Sonntag in Gauingen im Einsatz. Dabei wurden insgesamt 122 Motorradfahrer auf dieser beliebten Strecke kontrolliert. Bei 22 von ihnen kam es zu Beanstandungen, wie Polizeisprecher Christian Wörner erläutert. Die Fahrzeuge wurden von den Beamten genauer unter die Lupe genommen und bei 22 technische Mängel festgestellt.

Die Bandbreite der Mängel kann von abgefahrenen Reifen bis zu „erheblichen technischen Veränderungen“ reichen, wie Wörner erläutert. Darunter fällt etwa, wenn die Motorradfahrer den internen Schalldämpfer ausgebaut haben. Wenn dies der Fall ist, erlischt die Betriebserlaubnis für diese „röhrenden Maschinen“ sofort und der Kradfahrer kann sein Fahrzeug stehen lassen. Dies war bei zwei Motorradfahrern am Sonntag der Fall. Von den 22 beanstandeten Motorradfahrern haben 16 eine Verwarnung erhalten. Sechs müssen mit einer Anzeige rechnen.

Aber auch Geschwindigkeitskontrollen haben in Gauingen stattgefunden. Und dabei gingen der Polizei 65 Raser ins Netz. An dieser Stelle waren 39 Autofahrer zu schnell unterwegs, aber auch 26 Motorradfahrer haben die erlaubten 100 Stundenkilometer zum Teil deutlich überschritten. Am schnellsten war allerdings der Fahrer eines getunten Mercedes. Er wurde mit 158 Stundenkilometern geblitzt, wie Wörner berichtet.

Prävention und Repression

Mit solchen repressiven Maßnahmen versucht die Polizei genauso wie mit präventiven Maßnahmen eine Wirkung zu verkehrsgerechtem und -konformem Fahren zu erreichen. So folgen etwa auf Kontrollen wieder Informationsveranstaltungen und Bikertage. Man hoffe auf einen Lerneffekt, so Wörner.

Auch um Leben zu retten. Denn Jahr für Jahr verunglücken viele Motorradfahrer tödlich. Dabei sind inzwischen oft die Motorradfahrer aufgrund einer zu schnellen Fahrweise schuld an einem Unfall.

Aber auch die Anwohner leiden zunehmend unter den teils erheblichen Lärmbelästigungen, so die Polizei. Diese werden durch die Fahrweise, aber eben auch durch technische Veränderungen an den Maschinen – insbesondere durch technische Veränderungen der Schalldämpferanlagen – verursacht.