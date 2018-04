69 Mitglieder bilden den Frauenbund

Im Katholischen Deutschen Frauenbund sind bundesweit 220 000 Frauen organisiert. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind es 12 000 Frauen, die sich in 200 Zweigvereinen für und mit Frauen engagieren. Einer dieser Vereine ist der Zwiefalter Frauenbund, der 69 Mitglieder zählt. In der Hauptversammlung blickten die Frauen auf das abgelaufene Jahr zurück, arbeiteten die Regularien eines Vereins ab, ehrten ihre Geburtstagsjubilarinnen und wurden von den Vorsitzenden Manuela Schmid und Karin Callies über die Termine in diesem Jahr informiert.

Neumitglieder seien im vergangenen Jahr keine hinzugekommen, berichtete Manuela Schmid. Das Durchschnittsalter betrage 65 Jahre. Im Februar mussten die Frauen sich von ihrem verstorbenen Mitglied Brunhilde Münch verabschieden. An Frauenbund-Terminen nahmen die Vorsitzenden zwei Veranstaltungen wahr. Sie waren beim Leiterinnentreffen zur Nachbesprechung und Planung des Begegnungstags für Frauen in Stadt und Land in Ulm. Außerdem besuchten sie den Bezirkstag in Mittelbiberach.

Auch an gemeindlichen Aktivitäten beteiligten sich die Vorsitzenden. Sei es bei der Vereidigung der Soldaten, am Volkstrauertag, bei der Abstimmung der Termine in der Gemeinde oder beim Spatenstich und Treffen zum Arbeitseinsatz im Dobelspatz. Sie nahmen am Neujahrsempfang der Gemeinde und am Treffen zur Renovierung der Friedhofskapelle und an verschiedenen Hauptversammlungen der örtlichen Vereine teil. Drei Mal traf sich der Ausschuss im vergangenen Jahr. Weiter wurde bekannt gegeben, dass die bisherige Bezirksvorsitzende Karin Walter im Juni für das Amt der Diözesanvorsitzenden kandidiere und deshalb ihr Amt als Bezirksvorsitzende abgegeben habe. Als Nachfolgerin wurde Marianne Diesch aus Bad Buchau gewählt. Das vergangene Jahr und seine zahlreichen Veranstaltungen ließ Susanne Winter in einer Präsentation Revue passieren. Über den Kassenstand berichtete Anita Bendel, geprüft wurden Ausgaben und Einnahmen von Trudel Hofmaier. Nachdem die Vorstandschaft durch Josef Ott von der Kolpingsfamilie entlastet worden war, widmeten sich die Frauen den Geburtstagsjubilarinnen. Im vergangenen Jahr wurde die ehemalige Vorsitzende Annelore Trommeter 70 Jahre alt. Den 80. Geburtstag feierten Maria Frey und Brunhilde Engst. 85 Jahre alt wurde Toni Galster im vergangenen Jahr. Nachträglich zum 85. Geburtstag wurde Anne Schrode gratuliert.

Gratulation für 70 und 75 Jahre

Für die Zukunft hat der Frauenbund beschlossen, in den Hauptversammlungen nur noch die Frauen zu ehren, die im vergangenen Vereinsjahr 70 und 75 Jahre alt wurden. Alle Geburtstagskinder über 80 Jahre werden zu Hause besucht. Dafür dankten die Vorsitzenden Theresia Engst und Trudl Hofmaier.

Gemeinderätin Maria Knab-Hänle, selbst Mitglied im Frauenbund, überbrachte den Dank der Gemeinde für das Engagement des Vereins, Josef Ott schloss sich im Namen der Kolpingsfamilie an. Der Frauenbund unterstützt jedes Jahr unterschiedliche Projekte mit Spenden. In diesem Jahr soll bei der Sanierung der Friedhofskapelle geholfen werden.

Als nächste Termine stehen die Maiandacht am 7. Mai in Ensmad und Fronleichnam am 31. Mai an. In dem Zusammenhang wurde für Fronleichnam um Blumenspenden gebeten. Das werde von Jahr zu Jahr schwieriger, zumal viele im Urlaub seien, merkten die Vorsitzenden an. Am 8. Juni macht der Frauenbund einen Ausflug zur Champignonzucht in Indelhausen.