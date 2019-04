68 Mitglieder zählt der Frauenbund

Der Zwiefalter Zweigverein des Katholischen Frauenbunds hat seine Jahresversammlung abgehalten. Neben Rückblicken auf das abgelaufene Jahr und Termine im neuen Jahr galt es auch Danke zu sagen für verschiedene Aufgaben, die von den Mitgliedern erfüllt wurden.

Aktuell beträgt die Mitgliederzahl 68 Frauen. Im vergangenen Jahr wurde ein Austritt verzeichnet. Neumitglieder, wie in den Vorjahren, kamen keine hinzu. An den überregionalen Frauenbundterminen nahmen die Vorsitzenden Manuela Schmid und Karin Callies zwei Veranstaltungen wahr. Die Vorsitzenden nahmen darüberhinaus an verschiedenen Veranstaltungen der Gemeinde und anderer Vereine teil. Auch der Ausschuss trat im vergangenen Jahr dreimal zusammen.

Den Bericht über das Vereinsjahr trug Susanne Winter in einer Bild-Präsentation anschaulich vor. Insgesamt wurden übers Jahr 17 Veranstaltungen für die Mitglieder angeboten. Dabei sind viele kirchliche Termine, aber auch Besichtigungen, einige Termine rund um den Weihnachtsmarkt und den Begegnungstag für Frauen aus Stadt und Land. Leider musste wetterbedingt die Abenteuertour für das Kinderferienprogramm abgesagt werden. Drei Jahre lang haben Frauen des Katholischen Frauenbunds auch die Kleiderkammer im Hirsch betreut. Aufgrund der nachlassenden Nachfrage und der Schließung des Hirschs wurde das Kleiderstüble im Februar geschlossen und die übrige Kleidung samt diverser Artikel als Spende für einen Hilfstransport nach Rumänien abgegeben.

Kassiererin Anita Bendel legte der Versammlung in einem Bericht die aktuelle Finanzlage dar. Die Kontenstände mit Einnahmen und Ausgaben wurden erläutert. Der größte Posten bei den Einnahmen und Ausgaben ist der Weihnachtsmarkt. Auch wurden an soziale Projekte gespendet. Kassenprüferin Trudel Hofmaier bescheinigte eine korrekte Kassenführung. Es gab keine Beanstandungen. Bürgermeister Matthias Henne sprach die Entlastung aus und dankte dem Frauenbund für sein soziales Engagement, die Teilnahme und den Stand am Weihnachtsmarkt und besonders auch die Organisation rund ums Kleiderstüble.

Im Anschluss übergab Karin Callies der Geburtstagsjubilarin Ingrid Schrode für den 70. Geburtstag eine kleine Aufmerksamkeit. Rose Rother, die ebenfalls 70 Jahre alt wurde, erhielt ihr Präsent in den Folgetagen, da sie nicht anwesend war. Unter dem Punkt Verschiedenes dankte Josef Ott im Namen der Kolpingsfamilie für die gute Zusammenarbeit, besonders für die Bereitschaft beim Ferienprogramm mitzuwirken und beim Weltgebetstag der Frauen zusammen mit der Evangangelischen Kirchengemeinde.

Manuela Schmid informierte über anstehende Termine, wie die Stadtführung in Hayingen am 17. Mai und überregionale Veranstaltungen. Als Dank für die übers Jahr geleisteten Besuche der Geburtstagsjubilarinnen überreichte Karin Callies den beiden Frauen Trudel Hofmaier, die zudem noch selbst Geburtstag hatte, und Theresia Engst Blumen als herzliches Dankeschön. Beide Frauen besuchen im Namen des Frauenbunds Mitglieder, die unterm Jahr Geburtstag haben (runde und halbrunde Geburtstage ab 70 Jahre). Dies ist ein unschätzbarer Dienst und bereitet den Jubilarinnen große Freude.