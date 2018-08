Der seit dem 25. Mai vermisste Patient des Zentrums für Psychiatrie in Zwiefalten ist tot. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handele es sich bei dem am 20. Juli in einem Waldstück entdeckten Leichnam um den 59-Jährigen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, heißt es in der Mitteilung der Polizei.