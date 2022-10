5000 Euro für den Umbau des neuen Familienautos

Die Roland und Martina Arnold - PARAVAN-Stiftung unterstützt die Familie des kleinen Luis Fritz (7) aus Kohlberg mit einer Spende von 5000 Euro. Die Summe fließt komplett in den behindertengerechten Umbau eines neuen Familienautos, teilt die Stiftung mit.

Bereits vor eineinhalb Jahren habe sich Jasmin Fritz auf den Weg gemacht, um ein Familienauto zu finden, mit dem sich der Alltag des siebenjährigen Luis besser bewältigen lässt. Der mehrfach behinderte Junge kam mit einer Infektion zur Welt, die dafür gesorgt hat, dass sich sein Gehirn nicht richtig entwickeln konnte. Die Teilnahme am sozialen Leben ist für ihn und seine Entwicklung extrem wichtig. Die wurde aber zunehmend schwerer, weil Luis‘ neuer Rollstuhl nicht mehr in den Kofferraum des bisherigen Fahrzeugs passte und das Umsetzen in den viel zu tiefen Fahrzeugsitz kaum noch zu bewältigen war.

Ein passender Van, der genug Platz für Luis, seine kleine Schwester und den Rest der Familie bot, sei schnell gefunden gewesen, berichtet die Stiftung. Allerdings hätten die staatlichen Kostenträger die Kostenübernahme für die behindertengerechte Umrüstung des Fahrzeugs verweigert.

Rund 25 000 Euro kostet der Umbau, bei dem das Auto mit einem Hub-Schwenk-Sitz und einem kleinen Kran im Heck ausgestattet wird, über den der Rollstuhl ins Auto verladen werden kann. Eine zukunftsorientierte Lösung, die darauf ausgerichtet ist, dass Luis bis ins Erwachsenenalter so mobil sein kann. Das Geld für den Umbau müsse die Familie nun allerdings selbst aufbringen.

Mit Hilfe von größeren und kleineren Aktionen und vielen Unterstützerinnen und Unterstützern hatte die Spendenaktion „Luis will mobil bleiben“ der Familie zwischenzeitlich Fahrt aufgenommen. Nur der letzte Schwung hätte noch gefehlt, den jetzt die Roland und Martina Arnold - Paravan-Stiftung übernommen habe. Den passenden Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichte das Unternehmer-Ehepaar bei einem Besuch von Luis in Aichelau.

Für Martina Arnold sei die Spende nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern soll auch andere Spender motivieren, Luis zu unterstützen: „Wir haben es hier viel mit Familien zu tun und können sehr genau einschätzen, wie groß die Herausforderung ist, die Luis‘ Familie jeden Tag bewältigen muss. Deshalb ist es uns wichtig, mit dieser Spende einen Impuls zu setzen, der hoffentlich weitere Nachahmer findet!“

Jasmin Fritz ist von der Welle der Unterstützung und Solidarität nach wie vor überwältigt und freut sich vor allem für ihren Sohn: „Luis fährt wahnsinnig gerne Auto und liebt es, sich auf der Autobahn die vielen LKW anzusehen!“.