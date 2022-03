420 Haushalte können künftig schneller surfen

Erfreuliche Nachrichten für die Zwiefalter – vor allem den Teilorten Baach, Gauingen, Gossenzungen, Hochberg, Mörsingen, Sonderbuch und Upflamör. Nachdem die NetCom BW GmbH Ende des vergangenen Jahres erst die Übergabe der Netzinfrastruktur vermeldet hatte, konnte die EnBW-Tochter das Breitbandnetz Mitte Februar in Betrieb nehmen. Vor diesem Hintergrund empfing Bürgermeisterin Alexandra Hepp nun knapp drei Wochen später Vertreter aller Ausbaupartner in der Gemeinde, um gemeinsam den offiziellen Startschuss für die modernisierte Netzinfrastruktur zu geben.

Die Bürgermeisterin Alexandra Hepp betonte die große Bedeutung des Ausbauprojekts für die Kommune und dankte den Beteiligten für die reibungslose Zusammenarbeit: „Wir alle haben in den vergangenen Jahren erlebt, wie die Bedeutung des World Wide Web immer größer wurde. Schneller Zugang zum Internet ist heute – egal ob privat oder beruflich – absolut unerlässlich. Daher freut es mich heute umso mehr, dass wir dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern heute gemeinsam einen weiteren Schritt in eine digitale Zukunft machen konnten.“ Mit einem beherzten Druck auf den NetCom BW Buzzer gab sie das symbolische Startsignal für die modernisierte Netzinfrastruktur.

Den Start des Netzausbaus in Zwiefalten markierten umfangreiche Tiefbauarbeiten, die von der Gemeinde und der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen gesteuert wurden. Den Auftrag für den Aufbau des sogenannten passiven Breitbandnetzes erhielt die Netze BW GmbH Sparte Dienstleistungen. Das Leistungspaket beinhaltete neben dem Verlegen der Leerrohre, die vorausgehenden Planungen, die Montage der Glasfaserkabel, die ausführliche Dokumentation und das gesamte Hausanschlussmanagement.

Nach Abschluss der tiefbaulichen Maßnahmen ging die Verantwortung für das Projekt mit der Übergabe der Netzdokumentation in die Hände des künftigen Netzbetreibers, der NetCom BW, über. Dort pflegte man die Daten in die internen Unternehmenssysteme ein und machte sich in der Folge daran, die zur Datenübertragung notwendige aktive Technik aufzubauen und zu installieren. Im Anschluss konnte die EnBW-Tochter die Netzinfrastruktur erfolgreich in Betrieb nehmen. Seither können sich Anwohner von rund 420 bisher unterversorgten Haushalten in Zwiefalten beim Surfen im Internet über Datenübertragungsraten von bis zu 50 Mbit/s freuen.

Für diesen Schritt in eine digitale Zukunft wurden – mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg – insgesamt 3,1 Millionen Euro investiert. Im Rahmen des Förderprogramms des Landes Baden-Württemberg stellte die Gemeinde Zwiefalten mit der BLS drei Förderanträge und erhielt eine Bewilligung von insgesamt 1,65 Millionen Euro an Förderung. Ausgestattet mit diesen Mitteln verlegte die BLS 18,23 Kilometer an Leerrohren und zog 22,42 Kilometer Glasfaserkabel in bestehende und in neu gebaute Leerrohr-Trassen ein.

Um über verfügbare Produkte und Angebote zu informieren, plant die NetCom BW am 15. und 22. März Informationsveranstaltungen in Zwiefalten. Hierzu sind alle Anwohner eingeladen.