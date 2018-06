22-Jähriger gesteht noch mehr Einbrüche

Mit der Festnahme des 22-jährigen Münsingers nach einem Einbruchsversuch in ein Blumengeschäft in der Straße Beim Unteren Tor in Münsingen am frühen Donnerstagmorgen, gelang es der Polizei Münsingen eine ganze Reihe von Einbrüchen in Firmen und Geschäfte aufzuklären. Ein Einbruch in eine Behindertenwerkstatt im vergangenen Dezember in Münsingen, der Einbruch in einen Reifenhandel in Auingen vom März dieses Jahres und ein Einbruch in ein Münsinger Spielwarengeschäft vom September sowie zwei Einbruchsversuche in ein Textilgeschäft und in eine Bankfiliale ebenfalls im September, werden dem Beschuldigten zur Last gelegt. In allen Fällen stand der Münsinger bereits im Verdacht. Der 22-Jährige, der sich in Untersuchungshaft befindet, machte in allen Fällen Angaben zum Sachverhalt und gestand die Einbrüche. Bei seinen Straftaten war ein Schaden von insgesamt mehreren 1000 Euro entstanden. Die Ermittlungen, ob der 22-Jährige noch für weitere Einbrüche in Frage kommt und nach seinen jeweiligen Komplizen, dauern noch an.