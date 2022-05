17 Kinder feiern in Zwiefalten die Erstkommunion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

17 Kinder empfingen am 24. April ihre erste Kommunion im Zwiefalter Münster. Unter dem Motto „Bei mir bist du groß!“ stand in diesem Jahr die Geschichte des Zöllners Zachäus in der Begegnung mit Jesus im Zentrum (Lk 19,1-10). Pastoralreferentin Maria Grüner und Pfarrer Francois Thamba gestalteten gemeinsam mit den Kindern den feierlichen Gottesdienst. Am Abend wurden in der von Pastoralreferentin Maria Grüner gestalteten Dankandacht die sakralen Geschenke der Kinder gesegnet und die Erstkommunionkinder und ihre Familien konnten so den Festtag ausklingen lassen. Erstkommunionkinder:Juliana Bertsch, Marita Buck, Maja Burgmaier, Miriam Burgmayer, Fine Fundel, Maria Högner, Maxime Höhe, Leni König, Adrian Lobert, Brayn Mad, Noa Milkovic, Luise Sauter, Lina Schalkham, Marcel Schmid, Leon Schmucker, Lina Schnitzer und Nina Siebert. Foto: Thomas Warnack/privat