1500 italienische Katholiken kommen zur Wallfahrt

In fließendem Italienisch hat Weihbischof Thomas Maria Renz die Messe im Münster Zwiefalten als Höhepunkt der alljährlichen Wallfahrt italienischer Katholiken zelebriert. Mitgeführt wird die blumengeschmückte Madonnenstatue, die jedes Jahr einer anderen Pfarrei in der Diözese zur Obhut anvertraut wird.

Von unserem Mitarbeiter Kurt Zieger

Am Pfingstmontag kann das Münster Zwiefalten die vielen katholischen Wallfahrer aus der ganzen Diözese Rottenburg-Stuttgart kaum fassen, die zur italienischen Eucharistiefeier jedes Jahr zusammenkommen. „Ich bin gebürtig aus Pompeji und mein Mann kommt aus Palermo“, erzählt eine Pilgerin, „Wir wohnen seit 40 Jahren bei Marbach am Neckar. Die Wallfahrt nach Zwiefalten gehört zu unserem Jahresablauf. Mindestens 1500 Pilger sind heute hier.“ Zusammen mit Münsterpfarrer Paul Zeller und 15 italienischen Priestern zieht Weihbischof Thomas Maria Renz ins Münster ein. Mit dabei ist die blumengeschmückte „Madonna unterwegs“. Sie ist eine Nachbildung der „Madonna di Pompei“, die von Bischof Dr. Georg Moser im Jahr 1988 den italienischen Katholiken der Diözese Rottenburg-Stuttgart übergeben wurde. Nach dem Rosenkranzgebet, das dem Gottesdienst vorausging, begrüßte Weihbischof Renz die Wallfahrer, um dann in fließendem Italienisch den Festgottesdienst zu zelebrieren.

Er spannte in seiner Predigt den Bogen vom heiligen Geist zum Apostel Paulus und seinem Eintreten für Jesus und seine Botschaft. Der Heilige Geist, so der Prediger, werde wirksam in der Gestalt Jesu Christi im Zeichen der Nächstenliebe. Klangvolle Gesänge an Hand der ausgeteilten Liedblätter erfüllten den Kirchenraum, in den Nischen bei den Seitenaltären wurde die Möglichkeit zur Erlangung des Beichtsakraments wahrgenommen. Neben dem Hochaltar stand die schon vor dem Gotteshaus von den Gläubigen einzeln begrüßte Madonna, die im vergangenen Jahr der Pfarrei Tuttlingen anvertraut war. Am Ende des Gottesdienstes wird sie ins Festzelt getragen, um auch dort als Mittelpunkt der Wallfahrt gegenwärtig zu sein.

Aus allen Schichten der Bevölkerung kommen die Wallfahrer nach Zwiefalten, oft als Familie oder mit der ganzen Verwandtschaft. Daher gehört der Nachmittag der Begegnung und dem Gespräch, wie es in einer traditionellen italienischen Wallfahrt Brauch und Sitte ist. Bevor gegen 16 Uhr die ersten Wallfahrer die Heimreise antreten, verabschieden sie sich von der „Madonna unterwegs“, die für das Jahr 2010 der Pfarrei Schwäbisch Gmünd-Aalen übergeben wurde.