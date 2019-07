Überraschung bei Stellvertreter-Wahl

Der neue Zwiefalter Gemeinderat hat seine Arbeit aufgenommen. Am Mittwoch, 24. Juli, fand die konstituierende Sitzung statt, in der auch zwei Räte verabschiedet wurden (Bericht folgt). Eine Überraschung gab es bei der Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister. Klaus Käppeler setzte sich knapp gegen Bruno Auchter durch.

Bürgermeister Matthias Henne gratulierte allen gewählten Gemeinderatsmitgliedern herzlich. Insbesondere die neuen Gemeinderäte Susanne Knöll, Helga Münch und Rupert Weber wurden in der Runde willkommen geheißen. Alle Mitglieder des neuen Gremiums wurden auf die Rechte und Pflichten eines Gemeinderats hingewiesen und mit der Gesetzesformel und per Handschlag auf ihre neues Amt verpflichtet. Die Gemeinderäte antworteten gemeinsam: „Ich gelobe es.“

In der Gemeindeordnung ist bestimmt, dass der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters bestimmt. Die Stellvertreter werden nach jeder Wahl neu bestellt und zwar in je einem besonderen und getrennten Wahlgang.

Mit 1303 Stimmen hatte Eberhard Schäfer die höchste Stimmenzahl aller Kandidaten erhalten. Bruno Auchter (Liste CDU/Freie Wählervereinigung) schlug Schäfer als „Stimmführer“ zum Stellvertreter des Bürgermeisters vor. Eberhard Schäfer erklärte, dass er nicht zur Wahl des Stellvertreters des Bürgermeisters zur Verfügung stehe und schlug seinerseits Maria Knab-Hänle vor, die mit 1232 Stimmen die zweithöchste Stimmenzahl erreicht hatte.

Klaus Käppeler bedankte sich für die Liste „Freie Wähler Zwiefalten/SPD“ dafür, dass diese Liste fünf Sitze im Kernort Zwiefalten erreicht hatte. Käppeler informierte, dass nach seinen Informationen die Liste „CDU/Freie Wählervereinigung“ beide Stellvertreter beanspruche, eine weitere Einigung sei nicht möglich gewesen. Daraufhin bewarb sich Käppeler bei der Wahl des 2. Stellvertreters des Bürgermeisters und beantragte geheime Wahl.

In der Folge bewarb sich Bruno Auchter ebenfalls als 2. Stellvertreter des Bürgermeisters. Auchter betonte, dass er dies nicht „als Parteipolitik“ betrachte und erwähnte seine „Ortspräsenz“ als Firmeninhaber an der Hauptstraße. Rupert Weber fragte danach an, warum nicht drei Stellvertreter vorstellbar seien; mehrere Gemeinderäte sahen aber für mehr als zwei Stellvertreter keine Notwendigkeit. Eine Abstimmung stellte mehrheitlich fest, dass es bei zwei Stellvertretern des Bürgermeisters bleiben soll. Nur drei Räte sprachen sich für die Aufstockung der Stellvertreter-Posten aus, zwölf stimmten dagegen, zwei enthielten sich.

Knab-Hänle einstimmig

In geheimer Wahl erhielt Maria Knab-Hänle bei der Wahl zum 1. Stellvertreter alle 17 Stimmen. Bei der Wahl zum 2. Stellvertreter bekam Klaus Käppeler neun und Bruno Auchter acht Stimmen. Damit war Klaus Käppeler zum 2. Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Bruno Auchter gratulierte Käppeler zur Wahl unter dem Beifall des Gremiums. „Das ist gelebte Demokratie“ war die übereinstimmende Aussage der Gemeinderäte.

Nach einem gemeinsamen Vorschlag der Listen „CDU/Bürgerliche Wählervereinigung“ und „Freie Wähler Zwiefalten/ SPD“ ergab die Wahl folgende Besetzung der Gemeinderatsausschüsse:

Verwaltungsausschuss sieben Mitglieder, Stellvertreter in Klammern: Siegfried Waidmann (Richard Krauß), Bruno Auchter (Kurt Betz), Johannes Bayer (Walter Münch), Maria Knab-Hänle (Daniel Burgmayer), Rupert Weber (Markus Siefert), Ralf Aßfalg (Susanne Knöll), Helga Münch (Bärbel Walzer).

Technischer Ausschuss sieben Mitglieder, Stellvertreter in Klammern: Kurt Betz (Maria Knab-Hänle), Richard Krauß (Siegfried Waidmann), Walter Münch (Johannes Bayer), Eberhard Schäfer (Bruno Auchter), Markus Siefert (Rupert Weber), Daniel Burgmayer (Susanne Knöll), Klaus Käppeler (Ralf Aßfalg).

Gemeindeverwaltungsverband Zwiefalten-Hayingen:

Bruno Auchter (Siegfried Waidmann), Kurt Betz (Markus Siefert), Bärbel Walzer (Ralf Aßfalg)

Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe VII: Johannes Bayer, Richard Krauß, Walter Münch, Ralf Aßfalg

Schulausschuss - Stellvertreter in Klammern: Eberhard Schäfer (Johannes Bayer), Daniel Burgmayer (Maria Knab-Hänle, Susanne Knöll (Klaus Käppeler), Bärbel Walzer (Helga Münch).

Freibadausschuss - Stellvertreter in Klammern:

Eberhard Schäfer (Kurt Betz), Maria Knab-Hänle (Johannes Bayer), Rupert Weber (Richard Krauß), Helga Münch (Bärbel Walzer).

Kindergartenausschuss - Stellvertreter in Klammern

Maria Knab-Hänle (Rupert Weber), Susanne Knöll, (Helga Münch).

Beirat für geheim zu haltende Angelegenheiten: beide Stellvertreter des Bürgermeisters.