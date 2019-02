Der Rälle hat am vergangenen Wochenende seinen 90. Geburtstag gefeiert. Neben 4000 Narren und Musikern waren am Sonntag zirka 5000 Umzugsbesucher zu Gast in Zwiefalten. Im Rückblick auf die Veranstaltung fand Zunftmeister Jochen Fundel nur lobende Worte.

Beim Anruf der Schwäbische Zeitung um die Mittagszeit am Montag war Zunftmeister Jochen Fundel noch im Einsatz für die Narrenzunft. „Wir hatten am Wochenende sehr viele Leute in Zwiefalten“, sagt er. Die Reste des Jubiläumswochenendes müssten aufgeräumt werden. Das bedeutet für die Mitglieder, die Straßen am Umzugsweg zu kehren und im Haus Adolph Kolping und in der Rentalhalle wieder klar Schiff zu machen, denn am Wochenende startet die Rällezunft mit ihrem Zunftball in die eigentliche Hasfasnet.

Fundel empfand das Jubiläum am vergangenen Wochenende „überragend schön“. Er selbst habe noch nie so einen schönen Umzug erlebt und dabei sei er bereits im 15. Jahr Zunftmeister. Zum Erfolg beigetragen hätten zum einen ganz tolle Zünfte, die zu Gast waren. Außerdem hätte man sich kein besseres Wetter wünschen können und die Zuschauer seien gut drauf gewesen. Alles Faktoren, die zum Gelingen beigetragen haben. Nicht zu vergessen seien die engagierten Mitglieder der Narrenzunft, die mit 250 Mitgliedern im Einsatz waren. Auch der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie hatte etwa 40 Leute für die Monsterbar im Einsatz.

Zwiefalter sind fasnetserprobt

Die Rällezunft ist zwar fasnetserprobt, auch weil sie jedes Jahr am Fasnetssonntag einen relativ großen Umzug mit etwa 3000 Narren stemmt. „Da sind die Zwiefalter geübt“, so Fundel. Trotzdem haben sie mit den Vorbereitungen für das Jubiläum gleich nach der Fasnet 2017 begonnen und sich Gedanken um die Organisation gemacht. Die ist so rundum gelungen, auch weil Fundel engagierte Leute um sich weiß. Die jungen Zunfträte hätten die Fasnetsparty und Disco völlig selbstständig organisiert, sagt er. Die Zunft habe guten Nachwuchs und ein tolles Gremium, auf die Verlass sei. Als Zunftmeister stehe er selbst oft im Vordergrund und bekäme das Lob und auch manchmal die Kritik ab. „Aber allein kann man nichts bewegen“, sagt Fundel. Das gehe nur mit einem starken Team im Rücken.

Das Team ist dann ab nächsten Samstag wieder gefragt, denn die Zwiefalter starten mit ihrem ersten Zunftball. Es folgen Schülerbefreiung, Kinderumzug und Bürgermeisterabsetzung am Glompigen Donnerstag, der zweite Zunftball am Fasnetssamstag. Am Fasnetssonntag ist großer Umzug, am Montag Jux-Markt und den Fasnetsdienstag krönt die Bruddelsupp.