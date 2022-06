Die Evangelische und Katholische Kirchengemeinde veranstalten für die ganze Bevölkerung, Wanderer und Gäste, einen Ökumenischen Gottesdienst im Grünen am Sonntag, den 26. Juni, um 10.30 Uhr in Wimsen. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor Biberach/Riß unter Leitung von Marc Ferger. Der Gottesdienst findet bei gutem Wetter auf dem Grillplatz gegenüber der Gaststätte Friedrichshöhle statt, bei schlechtem Wetter in der Wimsener Mühle.