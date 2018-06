Sportler feiern 60-jähriges Vereinsbestehen mit großen Fest

60 Jahre ist es her, dass Bürger aus Winterstettenstadt den örtlichen Sportverein (SVW) gründeten – Grund genug, dieses Ereignis vom 29. bis 31.Juli zu feiern.

Im Gespräch mit der SZ erklärt der Vorsitzende des SVW, Bernd Gnann, was den Verein aus seiner Sicht rückblickend auszeichnet. „Fußball ist das Aushängeschild unseres Vereins und das ist schon seit 60 Jahren so“, so Gnann, „trotzdem gibt es bei uns im Verein immer wieder neue Angebote für interessierte Sportler.“ Dazu gehöre die neu gegründete Fahrradgruppe oder Turngruppen für jede Altersklasse. „Wir möchten viele Sportarten ohne Leistungsdruck anbieten, dadurch wird die Gemeinschaft und das Miteinander gestärkt“, erklärt der Vorsitzende.

Am Freitag beginnt das Jubiläumsfest um 18 Uhr mit einem Kräftemessen zwischen der Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart und einer Auswahl des SVW. Dies sei der Höhepunkt für alle Beteiligten, so Gnann. Er hoffe auf ein schönes Spiel, mit vielen Toren – „aber nicht nur welche für den VfB!“ Nach dem Turnier spielt ab 20 Uhr der Musikverein Winterstettendorf. Auch am Samstag geht es sportlich weiter: Der SVW lädt alle, die Lust haben, zum Elfmeterturnier und Kaffee und Kuchen um 14.30 Uhr ein. „Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und lustigen Mittag“, sagt Bernd Gnann, „und tolle Preise für die Sieger gibt es natürlich auch“. Darunter fällt freier Eintritt für jeden Teilnehmer des Elfmeterturniers für die große SSV-Party am Samstagabend ab 21 Uhr. Der letzte Tag des Jubiläumsfestes wird eingeleitet durch einen Gottesdienst um 10.15 Uhr im Festzelt auf dem Sportplatz. Danach gibt es ein Frühschoppenkonzert mit Mittagstisch ab 11 Uhr.

Am Sonntag treten um 14 Uhr die F-Jugendmannschaften aus der Region gegen den Ball, beim F-Jugend-Turnier. Um 17 Uhr gibt es noch ein Einlagespiel zwischen dem SVW und dem FV Bad Schussenried. Danach klingt das Jubiläumsfest mit der Gemeindeseniorenkapelle Risstal-Senioren gemütlich aus. „Wir wollen nicht nur die 60 Jahre SVW feiern, sondern dieses Fest soll auch ein Dankeschön an alle Helfer, Mitglieder und Unterstützer des Sportvereins sein die gerade in den vergangenen Jahren viel an unserem Vereinsheim verschönert haben“ , so Bernd Gnann. (feli)