Viel zu lachen hat es am Samstagabend beim zweiten bunten Abend der Sommerstetter Narren im ausverkauften „Rief-Haus“ in Winterstettenstadt gegeben. Die vier närrischen Vereine, Landjugend, Sängerkranz, Musikverein und Sportverein, haben die Gäste mit ihrem gut dreistündigen Programm bestens unterhalten.

Von der ersten Minute an haben die Akteure ein farbenprächtiges, lustiges Spektakel geboten. Gute Noten verdiente sich gleich der Sketch der Landjugend. in dem es um eine Kontaktanzeige in der Zeitung für den Vater sowie in den sozialen Netzwerken für die Tochter ging. Beides ging dann doch etwas schief. Wie im wahren Leben spielte ein weiterer Sketch in der Schlange an der Ladenkasse. Lustige Dialoge, Sonderangebote und drängelnde Kunden brachten immer wieder alles durcheinander.

Großartig hatte der Sängerkranz sein Singspiel im Gewand des Musicals „Der König der Löwen“ mit teils örtlichem Bezug inszeniert. Alle Mitwirkenden neben Simba, Timon und Pumbaa traten in aufwendig hergestellten Kostümen auf und boten eine prima schauspielerische Leistung. Bemerkenswert waren die hervorragend gesungenen Dialoge, bei denen man sich im Musical-Theater wähnte.

Sommerstetten-TV berichtet

Für den Musikverein ging „Sommerstetten-TV“ auf Sendung. Dabei erklärte Außenreporter Wolfgang Haller, dass für Einheimische die Leute, die in anderen Ortschaften wohnen, umso blöder werden, je weiter sie entfernt sind. Ein weiterer Bericht zeigte, wie eine Bäuerin einem Sachbearbeiter in der Zulassungsstelle mit ihrem unkonventionellen Auftreten fast den letzten Nerv raubte. Weiter wurde der Bericht vom Fund einer mittelalterlichen Holzfaserleitung gesendet. In dieser habe man noch Lieder von Minnesänger Ulrich von Winterstetten gefunden.

In einer Verkaufssendung kaufte der Moderator den als Schnäppchen angebotenen defekten Autospiegel am Ende selbst. Matthias Harsch hat in seinem Vortrag die Euphorie seiner Ehefrau über den Thermomix durch den Kakao gezogen. „Es soll ein Gerät sein, das vibriert und heiß macht“, sagte er. Gemächlich, aber elegant, machten die Musiker der Männergarde mit einem tollen Gardetanz auf sich aufmerksam.

Köstlich war der wortlose Sketch des Sportvereins, der in einem Kino spielte, anzusehen. Ein neu verliebtes Paar konnte nicht nebeneinander sitzen. So wurden die Zärtlichkeiten über vier Kinobesucher hinweg weitergegeben. Mit seinem Flötenspiel lockte ein Schlangenbeschwörer seine Haremsdamen auf die Bühne. Das Ganze entwickelte sich zu einem farbenprächtigen Tanz mit ästhetischen Figuren.

In der Person der Wochentage erzählten die sieben Darsteller ihre Stimmungslage. Am schlechtesten hatte es mit Abstand der Montag erwischt. Ein Stummfilm in Schwarz-Weiß zeigte den Ausbruch von zwei Gangstern und die Verfolgungsjagd durch Sommerstetten. Plötzlich trafen die Sträflinge in der Halle ein, wo zwei Frauen am Fenster stehend ein Schwätzle über dieses und jenes vom Ort machten. Die Zwei besuchten zur Abwehr von Gangstern einen Kurs in Nahkampfausbildung.

Mit dem gemeinsamen Sommerstetter Narrenlied „Schatzele Mausele schlupf an mi na“ endete ein schöner bunter Abend mit viel Witz und Humor und einem gutgelaunten Publikum.

„Das Programm war wieder super und genial“, schwärmte Karin Schönweiler aus Betzenweiler, die jedes Jahr nach Winterstetten kommt. „Es hat mir wieder richtig Freude bereitet.“

Für die Winterstettenstadter geht die Fasnet weiter mit dem Umzug am Rosenmontag um 14 Uhr mit vielen originellen Gruppen.

Mehr Fotos online unter www.schwäbische.de/bunterabend