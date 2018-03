Viele Besucher sind am Rosenmontag zu einem urigen Umzug nach Sommerstetten gekommen. Die Narretei in der ehemaligen freien Reichsstadt hatte am Montagnachmittag ihren Höhepunkt erreicht.

Bei nasskaltem, wechselhaftem Wetter hatten die Sommerstetter einen farbenprächtigen und originellen Umzug auf die Beine gestellt. Viele Besucher sind wieder von weit her gekommen, um dieses 60 Minuten dauernde, urige Spektakel zu erleben. Die Spitze des Umzugs bildeten zwei Pferde, gefolgt von Narrenbüttel, Cheerleadern, Schätterblech und als Tiere, Indianer und Cowboys maskierte Kindergruppen. Mit dabei war auch das Sommerstetter Altersprinzenpaar „Irmi I. & Waldi I.“ samt Gefolge. Ein Umzugswagen hatte das Thema, Sommerstetten macht sich fit. „Wir sind im Alter noch oho, trainieren täglich Bauch, Beine, Po“, stand am Schild über dem Wagen. Mit Motivwagen und Figuren wurde auch das in den Bunten Abenden präsentierte Singspiel “Der König der Löwen“ auf die Straße gebracht. Eine Gruppe hat den auf Aschermittwoch fallenden Valentinstag bereits mit Sekt und Blumen vorgefeiert.

Die Gruppe „High Society auf der Pferderennbahn“ versprühte ebenso gute Laune wie die Zigeuner aus Motschá und die Schalmeien aus Goldingen sowie viele originell aufgemachte Einzelfiguren.

Im Auftrag des städtischen Magistrats verlieh Büttel Christian Harsch bei der Proklamation Orden und Titel. Dem Dampfmaschinen-Oberingenieur und Schlosser Horst verlieh er den „Rauchenden Schlot“. Außerdem darf er den Künstlernamen „Horst Dampf in allen Gassen“ führen. Der zukünftigen Ex-Ortsvorsteherin „Bruni die Holde“ verlieh er den Ehrendoktortitel der närrischen Hochschule Sommerstetten. Außerdem wurde ihr das Recht eingeräumt, zeitlebens aus dem Marktbrunnen zu trinken. Der Topmanagerin des „Sommerstetter Gourmetbetriebs Kulturstadel“, „Petra die Königliche“ verlieh er drei Michelinsterne. Den Kuratoren Karin und Gerhard Schöntag sowie Friedrich Zinser übergab er für ihre aufopferungsvolle Arbeit den goldenen Stadtmuseumsschlüssel.

Weitere Verkündigungen hat der Büttel im Auftrag des städtischen Magistrats unters Volk gebracht. Der Blechkörper vom Vorort Dorf könne jetzt das erworbene Bankgebäude erfreulicherweise zu horrenden Preisen an die Bank zurückvermieten. Der Magistrat ermuntere die Sommerstetter Vereine zur Nachahmung. Die örtliche Jugend könne nun ihre praktischen Fahrstunden in Großgoldingen durchführen. Hier herrschen nun Großstadtverhältnisse mit Ampel, 30er- Zone, Stau und Blitzer. Der Magistrat empfiehlt den Kreismusikfest-Schätterblechen von Niederdorf und Sommerstetten mit den Unterfressendorfern zu verhandeln, das Eisbärenzelt von Dezember 2019 bis Februar 2022 stehen zu lassen. So könnte man mit einem einzigen Zeltaufbau drei Eisbären- und zwei Kreismusikfeste feiern. Es wird davor gewarnt, jegliches Getier an das nixige Rißbrückengeländer beim Friedhof anzubinden. Die Feuerwehrgarage im Melkstand, das Konde-Party-Zelt der SVW-Kicker und der Leerstand im Ärztehaus in Niederdorf, samt dem fehlenden Pillendreher wurden vom Büttel ebenfalls durch die närrische Mangel gedreht.