Musical „Haltestelle Glück“ in Winterstettenstadt

Der Kinderchor, Solisten und der gemischte Chor des Sängerkranzes Winterstettenstadt führen am Sonntag, 24. Juni, das Musical „Haltestelle Glück“ von Michael Schmoll auf. Beginn ist um 18 Uhr in der Kirche St. Georg in Winterstettenstadt. Es ist die zweite Aufführung des christlichen Musicals und ein echtes Mehrgenerationenprojekt, denn Kinder und Erwachsene treten gemeinsam auf.

Zur Geschichte: Vor der Kirche ist ein Reisebus mit einer Panne gestrandet – was unverhofft zu echten Begegnungen zwischen fremden Menschen führt. Sorgen werden geteilt, Menschen öffnen sich und Gott hört immer zu. Da sind zwei Fußballfans (Annalena Christ und Jonas Schuppert), die mit Religion nichts am Hut haben. Der reiche Schnösel Pascal (Jonathan Harsch), der sich herablassend über die Kifferin Judith (Corinna Wiedmann) äußert. Die erhält Hilfe von Edith (Maria Jäggle). Jennifer wiederum (Isabell Frick), auf dem Weg zu einem Gesangscasting, bekommt von einem Technofreak (Elias Auer) plötzlich die passende Begleitmusik.

Karin und ihre Tochter Lisa (Elli Renn, Selina Schill) wollen im Urlaub ihr Verhältnis verbessern. Als Lisa die Telefonnummer von Jenny aufschreiben und dafür ein Blatt aus der Bibel reißen will, schreitet Dieter Petersen (Thomas Kibler) ein und liest den Bibeltext vor. Er hat Probleme mit seiner Frau und seiner Tochter (Kathrin und Eva Strohmeier). Und dann sind da noch der Pfarrer (Karl-Josef Arnold) und der Kinderchor und ein Reporter (Bernd Gnann), der über diese unverhofften Begegnungen schreibt. Armin Zinser sorgt für den guten Ton. Conny Christ studierte die Lieder mit dem Chor und den Solisten ein, Rebecca Rohusch übte mit dem Kinderchor.