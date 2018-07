Leibniz-Institut informiert über geologische Bohrungen

Ab voraussichtlich Oktober werden bei Winterstettenstadt drei bis zu 200 Meter tiefe Bohrungen für wissenschaftliche Zwecke abgeteuft, um neue Kenntnisse über den Aufbau des Untergrundes in der Region zu gewinnen. Als Abteufen bezeichnet man die Herstellung von senkrechten Hohlräumen zur Erschließung von Lagerstätten.

Im Rief-Haus in Winterstettenstadt gibt es hierzu am Donnerstag, 26. Juli, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zu den für Herbst geplanten geologischen Forschungsbohrungen. Dazu laden das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg (LGRB) und die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ALU) ein. Im Vorfeld der Bohrungen gab es bereits umfassende seismische Untersuchungen (SZ berichtete). Damit wird die Struktur des Untergrundes dargestellt. So lässt sich Genaueres über die Umweltbedingungen in der Eiszeit und die Entwicklung des Klimas in der Region sagen.

Ulrike Wielandt-Schuster vom LGRB gibt in ihrem Vortrag Einblicke in die durch die Eiszeiten geprägte Geologie Oberschwabens. Professor Frank Preusser von der ALU Freiburg zeigt, welche wissenschaftlichen Fragen mit Hilfe der Bohrungen beantwortet werden sollen. Über die geplanten Bohraktivitäten sowie die geophysikalischen Untersuchungen, die im Vorfeld zur Vorbereitung der Bohrungen bereits durchgeführt wurden, berichtet David Tanner vom LIAG.