Der Musikverein Winterstettenstadt veranstaltet von Samstag, 2. Juni, bis Montag, 4. Juni, sein diesjähriges Gartenfest vor dem Rief-Haus in Winterstettenstadt. Bei schlechtem Wetter findet das Fest im Haus statt. Los geht es am Samstag ab 12:30 Uhr los mit dem 2. Human Table Soccer Turnier, zu dem sich 16 Mannschaften angemeldet haben. Ab 17 Uhr gibt es frisch gegrillte Hähnchen, zur Unterhaltung spielt ab 18 Uhr die Kapelle Millaranka. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, organisiert vom Musikverein Fischbach. Ab 11:30 Uhr gibt es dann Mittagessen und später Kaffee und Kuchen. Für die kleinen Gäste wird eine Kinderbetreuung und Programm wie zum Beispiel ein Ponyreiten angeboten. Ab 16.30 Uhr spielt der Musikverein Altshausen. Am Montag findet ab 17 Uhr die Feierabendhockete mit Handwerkervesper statt. Ab 18 Uhr spielt dann der Musikverein Winterstettenstadt zum Stimmungsabend auf.