Die Wetterwarte Süd feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Der offizielle Festakt findet am 26. Oktober im Bierkrugstadel in Bad Schussenried statt, doch ohne eine Musikveranstaltung geht es bei dem bekennenden Rockfan Roland Roth, Leiter und Gründer der Wetterwarte Süd, nicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Wetterwarte. Ganz so groß, wie vor zehn Jahren, als über 6000 Musikbegeisterte zumSchwobarock-Festival nach Bad Schussenried strömten, wird es heuer zwar nicht, aber das vom Musikverein Winterstettendorf organisierte „Maifeschtival“ am Samstag, 28. April, hat es in sich. Beginn ist um 19 Uhr im Festzelt Winterstettendorf.

Den Auftakt macht die neunköpfige Rocktruppe aus Winterstettendorf, „Bosch and the Firefuckers“: Gespielt werden die großen Nummern der 60er- bis 90er-Jahre, von Steppenwolf bis Westernhagen, von Stevie Wonder zu den Blues Brothers. Anschließend bringen Gsälzbär um Frontmann Harald Scheufler selbst getextete, humorvolle Songs in schwäbischer Mundart, deren Melodien beinahe jeder schon einmal gehört hat, so der Pressetext weiter. Eigene Kompositionen, schwäbische Sprüche und ein ständiger Kostümwechsel vervollständigen das heitere Programm.

Zum Abschluss des Abends erwartet die Besucher dann einen wehmütigen Abschied von Oberschwabens Allstarband Easy Livin. Sänger Hartmut Spiegel, Hansi Fink (Gitarre), Peter Doubeck (Keyboards), Schlagzeuger Tom Beisel, Friedbert Reuter (Gitarre und Gesang), „Magic-Mäxe“ Roth (Percussions) und Meinhard Amann am Bass haben nach knapp 25 Jahren beschlossen, aufzuhören. In Winterstettendorf rocken sie unvergessene Hits aus der Zeit als der Beat laufen lernte bis hinein in die 80er-Jahre.

Der Musikverein Winterstettendorf will laut Pressebericht auch künftig einen Abend ihres weit über die Region hinaus bekannten und beliebten Maifestes dem Schwobarock widmen. Das Festivalgelände eignet sich auch ideal für Wohnmobilisten und Camper.