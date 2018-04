Zur Feier ihres 50-jährigen Bestehens präsentiert die Wetterwarte Süd um den Gründer Roland Roth am Samstag, 28. April, Schwobarock und das letzte Konzert der Band Easy Livin’. Beginn ist um 19 Uhr im Festzelt Winterstettendorf.

Der offizielle Jubiläumsfestakt der Wetterwarte findet am 26. Oktober im Bierkrugstadel in Bad Schussenried statt. Doch ohne eine Musikveranstaltung geht es beim bekennenden Rockfan Roland Roth natürlich nicht. Organisiert wird dieses Konzert vom Musikverein Winterstettendorf als Teil seines „Maifeschtivals“.

Rock der 60er- bis 90er-Jahre

Den Auftakt machen Bosch and the Firefuckers: Die neunköpfige Rocktruppe mit Bläsersatz aus Winterstettendorf liebt die großen Nummern der 60er- bis 90er-Jahre, von Steppenwolf bis Westernhagen, von Stevie Wonder bis zu den Blues Brothers.

Gsälzbär um Frontmann Harald Scheufler ist in der Region bekannt für selbst getextete, humorvolle Songs in schwäbischer Mundart, deren Melodien beinahe jeder schon mal gehört hat. Der Stilmix von Volksmusik bis Reggae beinhaltet, getreu dem Motto ihrer CDs, „Für jeden ebbes“. Mit ihren Ansagen und ihrer Show bietet die auch durch Fernsehauftritte bekannte Ravensburger Band auch etwas zum Lachen. Ihre Hymne „Hoimatländle“ wird sicher auch erklingen.

Zum Abschluss des Abends gibt die oberschwäbische Band Easy Livin’ ihr Abschiedskonzert. Der Heidelberger Sänger Hartmut Spiegel, Hansi Fink (Gitarre), Peter Doubeck (Keyboards), Schlagzeuger Tom Beisel, Ex-Tatzelwurm Friedbert „Fribe“ Reuter (Gitarre und Gesang), „Magic-Mäxe“ Roth (Percussion) und Meinhard „Meine“ Amann am Bass hören nach knapp 25 Jahren auf. Vorher rocken sie aber am Samstag noch mal das Festzelt in Winterstettendorf mit Hits von den Kinks über die Rolling Stones, Manfred Mann und Deep Purple bis zu Ten Years After.

Der Musikverein Winterstettendorf um den Vorsitzenden Thomas Müller will auch künftig einen Abend ihres Maifestes dem Schwobarock widmen, heißt es in einer Mitteilung. Der Verein sorgt für schwäbische Bewirtung. Das Festivalgelände eignet sich für Wohnmobilisten und Camper.