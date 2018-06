„Dabei sein ist alles“ lautet der Leitspruch der Olympischen Spiele. Der Musikverein Winterstettendorf griff dieses Motto zu seinem Jahreskonzert am Nikolausabend auf und eröffnete sein Konzert unter der Leitung von Thomas Zinser dementsprechend mit dem Stück „Olympic Spirit“, das 1988 von John Williams als Hymne für die Olympischen Spiele in Seoul komponiert wurde.

Zuvor wurden die Zuhörer von der Gemeinschaftsjugendkapelle der Vereine Winterstettenstadt/Winterstettendorf/Oberessendorf auf eine kleine Reise mitgenommen. Bei der Aufführung des Stücks „The Locomotive Chase“ war Eisenbahndampf und -pfeifen im Saal zu hören. Schienen quietschten, Passagiere winkten fröhlich und jeder konnte sich vorstellen, wie das erste Eisenbahnwettrennen in Amerika vonstatten ging. Es folgten ein Stück aus dem Film „König der Löwen“, aufgeführt vom Nachwuchs. Dirigentin Rebecca Rohusch zeigte sich stolz auf die Jugendlichen und bedankte sich für deren Engagement beim Musizieren. Der Musikverein entführte die Zuhörer in bekannte Geschichten wie „Tanz der Vampire“, aber auch in die fremde Welt des „Pilatus - Berg des Drachens“.

Geehrt wurden die vier jungen Musiker Heike und Jana Köberle, Anja Maucher und Markus Ruß für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, Florian Sigg für 20, Martin Bleyer, Stephan Müller und Vorsitzender Thomas Müller für 30 und Hermann Ruß für 40 Jahre Mitgliedschaft.