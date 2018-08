Wennedacher bedanken sich beim Coletta-Deußer-Haus

Die Dorfgemeinschaft Wennedach hat sich an der Aktion „Engagieren & Kassieren“ von Kreissparkasse Biberach und „Schwäbischer Zeitung“ beteiligt und den Punkt „Engagieren“ eingelöst. Die Dorfgemeinschaft erhielt im März vom Coletta-Deußer-Haus aus Ochsenhausen einen defekten Sonnenschirm mit kaputter Bespannung, den die Wennedacher abbauten, reparierten und im Garten der alten Schule in Wennedach wieder aufstellten. Eine gebrauchte dunkelrote Bespannung wurde gekauft und aufzogen. Die Wennedacher fanden in der Aktion „Engagieren & Kassieren“ die ideale Möglichkeit, sich beim Coletta-Deußer-Haus mit einem Grillfest zu bedanken. Dazu wurden die Bewohner und Mitarbeiter des Coletta-Deußer-Hauses eingeladen, das zur St.-Elisabeth-Stiftung beziehungsweise zum Heggbacher Wohnverbund gehört.

Konrad Jäger aus Schemmerberg begleitete mit seiner Gitarre die singfreudigen Gäste und Mitglieder der Dorfgemeinschaft im Schatten des Schirms. Thomas Simmler, Regionaldirektor der Kreissparkasse in Ochsenhausen, überreichte einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an die Dorfgemeinschaft. Kassenwart Rainfried Wespel bedankte sich für den Scheck und bei Nadine Aumann, Abteilungsleiterin des Coletta-Deußer-Hauses, für den Schirm, die Zusammenarbeit und das Grillfest. Der Schirm sei ein schöner Schattenspender und eine Bereicherung im Schulgarten.