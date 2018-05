Irische Lieder in der Kapelle Wennedach

In der Kapelle in Wennedach gibt es am Sonntag, 3. Juni, ab 20 Uhr englisch-irische Impressionen. Es findet ein Konzert mit Flöte, Gitarre, kleiner irischer Harfe, Mandoline sowie Gesang, Sprache und Bilder statt.

Im August 2000 bereisten Waltraud Fink-Klein und Klaus-Dieter Klein Südengland und Mittelirland. Sie sind bis heute von den landschaftlichen Reizen und den kulturellen Schätzen dieser Länder begeistert, heißt es in der Ankündigung.

Dabei werden die Stationen der Reise nicht nur in Bildern gezeigt, sondern auch musikalisch mit Gitarre, Mandoline, der kleinen irischen Harfe, Flöte, Gesang und Sprache gestaltet und mit alten irischen Segenswünschen ergänzt. In den Kompositionen von Klaus-Dieter Klein sind laut Pressemitteilung Gitarrenstücke als Momentaufnahmen der Monumente und Landschaften entstanden. Um Spenden wird gebeten.