Besucher erleben virtuosen Sonnengesang

Zahlreiche Gäste haben sich zum Kaffee in der alten Schule in Wennedach zur Einstimmung auf einen Nachmittag der besonderen Art getroffen: Das Ehepaar Klein bot in der Wennedacher Kapelle eine konzertante Lesung des Sonnengesangs von Franz von Assisi. Dabei führte Waltraud Fink-Klein in einige Stationen des Lebens von Franziskus ein.

Mit zwei Dulcimern, nachgebauten Instrumenten aus dem Mittelalter, leitete sie danach in ruhigen und in schmissigen Musikstücken, die aus der Feder ihres Mannes Klaus-Dieter Klein stammen, zum Vortrag des Sonnengesangs über.

Der Sonnengesang wurde in einer künstlerischen Fassung, dem Musiker Leonard Bernstein gewidmet, mit eindrucksvollen Gesten von Waltraud Fink-Klein frei vorgetragen. Zu jeder Strophe spielte Klaus-Dieter Klein einfühlsam und virtuos eigene Kompositionen, welche die Aussagen vertieften und zum Nachdenken anregten. Bilder aus Assisi und Umgebung sowie zum wiederholten Sonnengesang rundeten den Vortrag ab. Immer wieder sangen die Kleins mit den Besuchern bekannte Lieder ein und so endete eine meditative konzertante Lesung.