„Prachtexemplar von einem Baum“ bricht entzwei

Für die Eigentümer ist der Apfelbaum ein „Original“ gewesen, und deshalb habe man ihn auch noch in seinem hohen Alter von weit über einhundert Jahren im Garten in Weihungszell stehen lassen. Jetzt jedoch haben vermutlich ein Sturm und die andauernde Trockenheit dem Baum den Garaus gemacht: Er brach auseinander.

Als ein „Prachtexemplar von einem Baum“ bezeichnet der Eigentümer Josef Ströbele den alten Apfelbaum, der immer noch Früchte der guten und schmackhaften Sorte „Cox Orange“ getragen habe – in diesem Jahr wieder besonders viele. „Ich kannte ihn schon immer so“, erinnert sich Ströbele, „und ich bin auch schon fast 90 Jahre alt.“ Jetzt ist der alte, betagte Apfelbaum auseinandergebrochen. Die Hitze und Trockenheit und letztendlich ein Sturm gaben ihm wahrscheinlich den Rest. Dabei kam zum Vorschein, dass das Innere des Stammes hohl war.

Der Baum weiß, was er tut

Was im allgemeinen Sprachgebrauch als „der Baum ist krank und muss aus Sicherheitsgründen umgemacht werden“ ausgelegt wird, verhält sich in Wirklichkeit ganz anders. Denn der Baum weiß ganz genau was er tut, wenn er zulässt, dass Pilze und Mikroorganismen ihn innerlich aushöhlen: Ein Hohlzylinder ist gegen Knickung stabiler als ein massiver. Dies bestätigt auch die „Eulersche Theorie der Knickung“. Ein hohler Baum vermag also viel größerem Winddruck standzuhalten als ein massiver. Bei alten Bäumen mit ihren hohen und breiten Kronen, die dem Winddruck eine große Angriffsfläche bieten, ist das „Hohl-Sein“ daher überlebenswichtig. Gießt man zum Beispiel seine Höhlung mit Beton aus, so verhindert man diese heilsame Verformung des Stammes und bringt ihn „letztendlich um“.

Was mit dem „Original von Baum“ passiert, wissen die Eigentümer noch nicht. „Vielleicht sägen wir den urigen, wie mit vielen Warzen bedeckt aussehenden Baumstamm ab und machen einen Tisch daraus“, überlegt Nachbar und Bruder Reinhard Ströbele. Jetzt haben noch die im Garten grasenden Schafe an den Blättern und den noch nicht reifen Äpfeln ihre wahre Freude.