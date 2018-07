Pater Franz Xaver Haberstroh dient Gott seit 60 Jahren

Pater Franz Xaver Haberstroh hat sein Diamantenes Priesterjubiläum gefeiert. 60 Jahre Priester, zu diesem Festtag ist auch der Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Mariazell, Walter E. Ziegler, angereist.

Pater Haberstroh wurde am 4. Januar 1924 in Mariazell bei Rottweil als jüngstes von sechs Geschwistern geboren. Im Jahr 1927 verloren die Kinder ihren Vater durch eine Krebserkrankung. Die Familie war zwar arm, „aber wir hatten immer was zu essen“, erinnert sich Pater Haberstroh. „Und ich bin in einem christlich orientierten Elternhaus aufgewachsen.“

Nach dem Besuch der örtlichen Volksschulen trat Franz Xaver Haberstroh im Jahr 1935 in die Ordensschule der Steyler Missionare in Blönried bei Aulendorf ein. 1942 wurde er zum Reichsarbeits- und Militärdienst eingezogen, was ihn als Funker nach Russland führte. Mit dem letzten Geleitzug kam er nach Kriegsende über die Ostsee nach Deutschland zurück, wo er in Flensburg in englische Gefangenschaft kam.

Ende 1945 trat Pater Haberstroh in das Missionspriesterseminar in Sankt Augustin ein, wo er sein Theologiestudium absolvierte und 1951 zum Priester geweiht wurde. Im Jahr 1954 wurde der Pater auf die Philippinen berufen. „Es war anstrengend, mit einfachen Mitteln bei extremen Bedingungen neue Missionsstationen aufzubauen, auch galt es mit Infrastrukturmaßnahmen, wie etwa dem Bau einer Trinkwasserversorgung, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen“, erinnert sich Pater Haberstroh. „Der höchste Lohn für uns war die Dankbarkeit der Einwohner“, schwärmt er. „Ich war Feuer und Flamme für die Missionsarbeit, die Mission war mein Leben.“

Krankheitsbedingt wurde er 1972 nach Deutschland zurückberufen, wo er 21 Jahre als Hausgeistlicher am Kreiskrankenhaus Tettnang seelsorgerisch wirkte. Auch in Rente war er als Sonntagsaushilfe in der Pfarrei tätig. Er pflegte seine Haushälterin, die einen Schlaganfall erlitten hatte, bis zu ihrem Tod und hilft den Priestern in der Seelsorge. Seit 2005 lebt der Jubilar im Seniorenheim Sankt Josef.

Bei einem Festhochamt feierte Pater Haberstroh sein Priesterjubiläum mit Diakon Pater Müller, Subdiakon Pater Dickele und vielen Gästen, umrahmt mit Musik und Gesang.