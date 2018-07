Hauptrolle: Max spielt Truffaldino

Ein Theaterjugendprojekt „Der Diener zweier Herren“, eine Komödie von Carlo Goldoni, begeistert zurzeit die Zuschauer im Podium des Theaters Ulm. Mit dabei sind auch theaterbegeisterte Jugendliche aus der Region, darunter der Weihungszeller Max Rechtsteiner. Er spielt die Hauptrolle, den Diener Truffaldino.

„Von der Laienbühne auf die Profibühne“, diesen Weg wollen die theaterbegeisterten Jugendlichen gehen. Ihre Geschichten hören sich vielversprechend an: So kam der Weihungszeller Max Rechtsteiner (17) über das Schultheater der Realschule Illertissen nach einer Werbung in das Jugendensemble der in der Region bekannten und renommierten Schwabenbühne Illertissen. Dort durfte er gleich im ersten Jahr in einer Hauptrolle Theaterluft schnuppern. „Peterchens Mondfahrt“ und „Aladin“ waren mit ihm in den vergangenen Jahren erfolgreiche Aufführungen des Jugendensembles der Illertisser Schwabenbühne. In diesem Jahr wird von Juli bis August „Mein Freund Wickie“ gespielt.

Regisseur ist Antonio Lallo

Auch die Illertisser Laura Sonntag (17) und Jan-Simon Kolb (15) spielten schon Hauptrollen an der Schwabenbühne und durften bei bekannten Aufführungen wie „Alice im Wunderland“, „Peterchens Mondfahrt“ und „Gebrüder Löwenherz“ Theaterluft schnuppern. Begleitet werden die Jugendlichen von Antonio Lallo, der als ausgebildeter Schauspieler und Regisseur am Theater Ulm arbeitet und seit drei Jahren als Regisseur an der Schwabenbühne wirkt.

Beim Casting für das Jugendprojekt „Der Diener zweier Herren“, das Antonio Lallo am Theater Ulm inszeniert, meldeten sich 90 Jugendliche von 14 bis 20 Jahren, elf Jugendliche, darunter die Illertisser Panagiota Iosifidou, Laura Sonntag, Jan-Simon Kolb und der Weihungszeller Max Rechtsteiner bekamen den Zuschlag für das Kooperationsprojekt, das auch von der Sparkasse Ulm unterstützt wird.

Beim Auswahlverfahren waren Talent und Spielfreude gefragt. Seit Januar probten die Jugendlichen bis zu vier Mal in der Woche und meinten zu ihrem Hobby: „Wir haben sehr viel Spaß, Theater zu spielen.“ Sie erhoffen sich, dass sich bei diesem Theaterprojekt am großen Theater Ulm ihre Talente weiterentwickeln und sie gefördert werden und sie sich das Rüstzeug für größere Aufgaben holen. Beruflich sehen alle Jugendlichen ihren weiteren Werdegang am Theater und in der Schauspielerei.