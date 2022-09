Zweimal DM-Gold für Friedmann

Der Sportschütze Nils Friedmann vom Schützenverein Birkenhard hat sich dieses Jahr in der Klasse Junioren I mit vier württembergischen Meistertiteln für die deutsche Meisterschaft in München qualifiziert. Von dort brachte er nun im Einzel-Wettbewerb zweimal Gold und einmal Bronze mit zurück in die Heimat.

Als jüngerer von zwei Jahrgängen sind die Chancen auf gute Platzierungen normalerweise geringer. Nicht so diesmal, denn Friedmann hat im laufenden Sportjahr bislang Topleistungen gezeigt und machte sich daher auch einige Hoffnungen auf gute Platzierungen. Der 19-Jährige trat in insgesamt in fünf Disziplinen an: mit dem Luftgewehr, im Luftgewehr-Team-Mixed-Wettkampf, Kleinkaliber (KK) liegend, Kleinkaliber Drei-Stellung 60 Schuss (3 x 20) und Kleinkaliber Drei-Positionen 120 Schuss (3 x 40).

Gestartet wurde mit der olympischen Disziplin Kleinkaliber 3 x 40. Die Qualifikation verlief für Friedmann wie erhofft, er zog als Erster in das Finale der beste acht ein. In diesem ließ der Birkenharder von Beginn an nichts anbrennen, spielte zunächst seine Nervenstärke in der Ausscheidungsrunde aus und führte das Feld souverän bis zum Gold-Finale an. Das Gold-Finale startete wieder bei Null. Bis zum Stand von 8:8 wechselten sich beide Kontrahenten in der Führung ab. Dann legte Friedmann nochmals zu und sicherte sich seinen ersten DM-Titel mit 16:8 Punkten. Tags darauf ging es weiter mit der zweiten olympischen Disziplin, dem Luftgewehr. Mit einer Topleistung von 623,3 Ringen (von 654,0 möglichen) erreichte Friedmann das Finale der besten acht. In der Ausscheidung startete er dann etwas unsicher, was sich aber zügig legte. Er rückte bald auch auf Platz zwei vor und kämpfte sich danach immer näher an den Ersten heran. Beim drittletzten Schuss übernahm Friedmann die Führung mit 0,2 Ringen und brachte den Vorsprung auch ins Ziel – das zweite DM-Gold war eingefahren.

Im Kleinkaliber liegend und Luftgewehr-Team-Mixed mit seiner Partnerin Nele Stark erreichte der Birkenharder jeweils den fünften Platz. Nach sieben Starts in drei Tage trat Friedmann schließlich zur letzten Einzel-Disziplin, dem Kleinkaliber 3 x 20, an. Die harten Wettkämpfe zuvor forderten dabei laut Mitteilung ihren Tribut, am Ende erreichte der SVB-Sportschütze aber den dritten Platz.

Im Mannschaftswettbewerb – seit 2017 bildet Friedmann mit Julian Hendrik Kumpf und Hermann Gütler ein Team – konnte sich der Birkenharder ebenfalls über Edelmetall freuen. Silber gab es mit dem Luftgewehr und Bronze in den Disziplinen Kleinkaliber liegend und Kleinkaliber 3 x 20.

Ab Sonntag, 4. September, startet Friedmann nun bei der Kleinkaliber-Junioren-Europameisterschaft in Wroclaw (Polen).