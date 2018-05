Zeitplan für die Bürgermeisterwahl steht

Am 14. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Warthausen. Der Gemeinderat hat die Bewerbungsfristen und einen Termin für die Kandidatenvorstellung festgelegt. Diskutiert wurde im Gremium, ob im Ausschreibungstext – wie in der Verwaltungsvorlage vorgesehen – der Zusatz „Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder“ stehen soll oder nicht. Bürgermeister Wolfgang Jautz hatte bereits angekündigt, dass er wieder kandidieren will.

Und so sieht der Zeitplan aus: Am Freitag, 6. Juli, wird die Stelle im Staatsanzeiger ausgeschrieben, ab dem darauffolgenden Tag können Bewerber ihre Unterlagen einreichen. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, 19. September, um 18 Uhr. Wenn eine Neuwahl (28. Oktober) erforderlich werden sollte, reicht die Bewerbungsfrist für diese vom Montag, 15., bis Mittwoch, 17. Oktober (18 Uhr).

Über den Text der Stellenausschreibung wurde im Gemeinderat diskutiert. Die Verwaltungsvorlage sah vor, dass am Ende der Hinweis steht „Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder“. Ulrich Geister erinnerte daran, dass vor der vergangenen Wahl über das Thema zwei Stunden lang diskutiert worden war und das Argument gegen den Zusatz gelautet hatte, dass man sich Bewerbungen wünsche, damit der Wähler eine Auswahl habe. „Ich stelle den Antrag, den Satz herauszustreichen. Der Bewerber, der sich berufen fühlt, soll sich melden, ohne dass wir ein Signal senden.“

Widerspruch kam von Jürgen Keller: „Es ist fair, jedem Bewerber zu sagen, dass sich der Stelleninhaber bewirbt und vom Amtsbonus profitieren kann.“ Franz Schuy sagte: „Ich war das letzte Mal für den Zusatz und bin auch jetzt dafür, den Satz reinzunehmen.“ Bei der vergangenen Wahl habe man den Hinweis weggelassen, aber es gehe nicht um die damalige Entscheidung, sondern um das Jetzt, fand Anton Kloos. „Ich will, dass der Satz drinsteht, er hat Signalwirkung nach außen. Wieso sollte er nicht in der Ausschreibung stehen? Es darf doch jeder wissen, dass der Amtsinhaber sich bewirbt, und sich bewerben.“

Bewerber bekämen natürlich die Auskunft, dass sich der Stelleninhaber bewerbe, wenn sie im Rathaus nachfragten, entgegnete Geister. „Ich sehe deshalb die Notwendigkeit für den Zusatz nicht.“ Der Antrag von Geister, den Satz zu streichen, erhielt fünf Ja- und fünf Neinstimmen bei drei Enthaltungen. Gemäß der Gemeindeordnung gilt der Antrag bei einem Patt als abgelehnt. Das Gremium folgte danach dem Verwaltungsvorschlag für den Ausschreibungstext.

Kandidatenvorstellung

Der Gemeinderat legte zudem den Termin und Ablauf für die öffentliche Kandidatenvorstellung fest: Sie findet am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr in der Festhalle Warthausen statt. Die Reihenfolge, in der sich die Kandidaten präsentieren, wird zu Beginn ausgelost. Es stehen jedem 30 Minuten zur Verfügung, davon maximal 20 Minuten für die Vorstellung und mindestens zehn Minuten für die Befragung. Während der Präsentation warten die anderen Bewerber in einem Raum, der akustisch abgeschirmt ist.

Sollten sich mehr als vier Kandidaten bewerben, legt der Gemeindewahlausschuss eine andere Uhrzeit für den Beginn der Veranstaltung fest. Wenn sich kein zweiter Kandidat bewirbt – Bürgermeister Jautz hatte bereits angekündigt, sich zu bewerben – findet keine Vorstellung statt.

Weiter beschloss der Gemeinderat, dass die Gemeinde den Kandidaten in den Ortsteilen kostenlos Räume für die Vorstellung zur Verfügung stellt: in Oberhöfen das Gemeindehaus, in Herrlishöfen das alte Rathaus und in Röhrwangen die alte Schule. Da die Gemeinde nach Verwaltungsangaben in Birkenhard keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, hat die Verwaltung den Auftrag erhalten, einen Raum zu suchen, der Kandidaten zu gleichberechtigten Bedingungen angeboten wird.

Das Gremium beschloss zudem folgende Zusammensetzung des Wahlausschusses: Vorsitzender Hermann Huchler, Stellvertreterin Anja Kästle, Beisitzer sind Richard Matzenmiller, Jürgen Keller und Birgit Jakobson, stellvertretende Beisitzer Helmut Dorn, Willi Städele jun. und Sandrina Städele, Schriftührerin ist Beate Eckert (nicht stimmberechtigt).