Wo in Warthausen künftig gebaut werden könnte

Wo kann Warthausen in Zukunft Wohn- und Gewerbegebiete erschließen? Über diese Frage waren sich nicht alle Gemeinderäte einig. Vor allem das Industriegebiet im Rißtal (IGI) sorgte einmal mehr für Diskussionen.

Der Bedarf an Flächen in Warthausen ist weiterhin groß. Aus dem Flächennutzungsplan 2035 lasse sich jedoch keine Rechtsverbindlichkeit ableiten, betonte Hauptamtsleiterin Anja Kästle. Nur weil Flächen im Plan aufgeführt sind, werden dort nicht unbedingt Baugebiete umgesetzt. „Die Flächenangaben sind auch nicht in Stein gemeißelt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Jautz. Zudem stehe die Gemeinde meist vor der Herausforderung, die ausgewiesenen Wunschgebiete überhaupt zu erwerben.

Daran entzündete sich Kritik im Warthauser Gemeinderat: „Wie sinnvoll ist es, dass wir uns Flächen im Nutzungsplan halten, die wir selbst in zehn Jahren nicht erhalten können“, fragte Jürgen Keller. Die Pläne seien für ihn ein „Wolkenkuckucksheim“. Bürgermeister Wolfgang Jautz wies die Kritik zurück: „Wir schauen schon darauf, dass wir die Flächen auch real erhalten können.“

Konkret hat die Gemeinde nun folgende Flächen in den Nutzungsplan aufgenommen:

In Warthausen: Schlosswiese mit insgesamt 9,6 Hektar und Unterer Esch mit 1,7 Hektar. Die Gemeinbedarfsfläche Schule Warthausen mit zwei Hektar wurde neu abgegrenzt.

In Birkenhard: Zusätzlich zur Fläche Dafeld mit 1,6 Hektar kommen die Gebiete Egelsee mit 2,3 Hektar und Burrenstraße mit 0,7 Hektar hinzu. An gewerblichen Flächen wurde zudem das Gebiet Schachen II aufgenommen mit 4,20 Hektar, ebenso wie die Gemeindebedarfsfläche Kindertagesstätte mit 0,4 Hektar.

In Oberhöfen: Zusätzlich zu der Fläche Soziale Zwecke mit 2,3 Hektar wurden die Gebiete Ulmer Steigesch II übernommen und Steigesch III neu aufgenommen, insgesamt umfasst das Wohngebiet damit 5,2 Hektar.

In Röhrwangen: Als Mischbaufläche wird Hinter dem Tobel übernommen mit 0,6 Hektar.

In Herrlishöfen: Beim interkommunalem Industriegebiet im Rißtal (IGI) ist der Rat dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, fünf Hektar auszuweisen.

Mit der Entscheidung zum IGI waren nicht alle Gemeinderäte einverstanden. „Es wäre eine nette Geste, wenn die IGI-Partner die Flächen übernehmen würden“, sagte Hermann Huchler an die Adresse der Gemeinden Maselheim, Schemmerhofen und die Stadt Biberach. „Wir haben schließlich die höchste Belastung.“ Und sein Nebensitzer Johannes Hummler stimmte zu: „Das IGI ist vor unserer Nase, da geben wir 45 Hektar her und dann, weil’s so schön ist, geben wir nochmal fünf Hektar Gewerbefläche dazu.“ Beide Räte äußerten die Bedenken, dass die IGI-Flächen der Gemeinde fehlen könnten. „Es gibt in der Vergangenheit auch Firmen, die in Warthausen abgelehnt wurden, obwohl sie Bedarf hatten“, klagte Huchler. Hummler reichte schließlich den Antrag ein, die fünf Hektar statt im IGI im Gewerbegebiet Schachen in Birkenhard auszuweisen. Dieser Antrag fand jedoch nicht annähernd eine Mehrheit.

Richard Matzenmiller betonte, das IGI sei eine „Solidargemeinschaft.“ Wenn Warthausen in Zukunft tatsächlich mehr Gewerbeflächen brauche, könnte diese auch noch nachträglich beantragt werden. „Zu 99 Prozent werden die auch genehmigt“, sagt Matzenmiller.

Entwicklung in allen Ortsteilen

Hauptamtsleiterin Kästle legte zudem dar, dass in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 4,87 Hektar an Gewerbeflächen entwickelt worden waren. Der neue Flächennutzungsplan ist bis 2035 ausgelegt. Sie gehe daher davon aus, dass die Gewerbeflächen ausreichend seien. Schließlich einigten sich die Räte auf einen Beschluss, mit dem die Verwaltung beauftragt wird, bei Bedarf zusätzliche Flächen zu beantragen.

Diskussionen gab es darüber hinaus auch um die möglichen Wohngebiete in Oberhöfen. Michael Gapp sprach sich dafür aus, diese Flächen bei Birkenhard anzusiedeln, wo mit dem Kindergartenneubau bessere Voraussetzungen geschaffen würden. Die Mehrheit der Räte aber sprach sich für den Vorschlag der Verwaltung aus. „So signalisieren wir auch, dass wir uns in allen drei Ortsteilen weiterentwickeln wollen“, erklärte Stefanie Hofbaur-Schmid.